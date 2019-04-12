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  • 12.04.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 12:19

Yunan gazetesi 'nu böyle manşete taşıdı: 'u fetheden Yunan!

'da yayın yapan Thema News isimli gazete Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan 'nun "İstanbul'u fetheden Türk" başlığı ile manşete taşıdı.

Yunan gazetesi İmamoğlu'nu manşete taşıdı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tüm usulsüzlük ve şaibe göstergelerine rağmen "seçimi kazandım" algısı yapan 'na bir destek de Yunan basınından geldi. "Yeni seçilen Konstantinopolis Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" olarak tanıtılan haberde, İmamoğlu'ndan "Pontus kökenli bir Rum" olarak bahsedildi.

İSTANBUL'U FETHETTİ
1453'te Osmanlı'ya kaybettikleri 'u İmamoğlu sayesinde yeniden aldıklarını söyleyen Yunanlar, "İstanbul'u fetheden Yunan" diyerek İmamoğlu'na methiyeler dizdi.

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