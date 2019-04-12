31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tüm usulsüzlük ve şaibe göstergelerine rağmen "seçimi kazandım" algısı yapan Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Yunan basınından geldi. "Yeni seçilen Konstantinopolis Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" olarak tanıtılan haberde, İmamoğlu'ndan "Pontus kökenli bir Rum" olarak bahsedildi.

İSTANBUL'U FETHETTİ

1453'te Osmanlı'ya kaybettikleri İstanbul'u İmamoğlu sayesinde yeniden aldıklarını söyleyen Yunanlar, "İstanbul'u fetheden Yunan" diyerek İmamoğlu'na methiyeler dizdi.