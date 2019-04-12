Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk kadın: Feryal Özel

Bilim insanları, uzaydaki bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başardı. Kara delikler, çekim alanındaki her şeyi içine çekebilecek kozmik yapılar olarak tanımlandı. Işığı bile içerisine çeken kara delikleri fotoğraflamak imkansızdı. Bilim insanları ise imkansızı başardı. Kara deliğin çevresindeki ışımalar sayesinde 'yutan canavar' ortaya çıkarıldı! Bu başarının ardında ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın (NSF), 2012'de kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurduğu Olay Ufku Teleskobu (EHT) projesi vardı.



ABD'DEKİ GURURUMUZ

Proje kapsamında Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki kara delik, ilk kez fotoğraflandı. Görüntüyü elde eden 200'den fazla bilim insanı arasında bir Türk de vardı. EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi'nde astronomi ve astrofizik profesörü olan Feryal Özel (43), Albert Einstein'in görelilik teorisinin öngörülerini EHT gözlemleriyle karşılaştırmakla görevlendirilen ekibin başındaydı. "Büyük Fikirler" adlı 20 kişilik listeye alınan Prof. Dr. Özel, kara delik fotoğrafını kariyerinin en önemli gelişmesi olarak açıkladı.









Çapı Dünya'nın 3 milyon katı Güneş'ten 6.5 milyar kat büyük Dünya'ya 53 milyon ışık yılı uzaklıkta.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 teleskoptan toplanan verilerle elde edilen fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, dünyanın merak ettiği görüntüyü gözler önüne serdi. Kara delik, dünyanın gündemine yerleşti.









TARİHE GEÇEN TÜRK

Kara deliği fotoğraflayan bilim insanları arasında yer alan tek Türk olan Prof. Dr. Feryal Özel, göğsümüzü kabarttı. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olan Özel, 1996'da Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini ikincilikle tamamladı. Harvard Üniversitesi'nde astrofizik doktorası yaptı. Dünyanın en önemli fizikçilerinden Stephan Hawking ile çalıştı. NASA'da görev aldı. NASA tarafından Hubble kadrosuna alınan ilk ve tek Türk olma unvanını kazandı.







İsrailli moleküler biyolog Ada Yonath (79), 2009 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.







İtalyan parçacık fizikçisi Fabiola Gianotti (58), CERN'in direktörlüğünü üstlenen ilk kadın unvanını kazandı.









Tayvanlı Jackie Yi-Ru Ying (53), 35 yaşındayken MIT profesörü olmayı başardı. Nano yapılar üzerine ödüller kazandı.







Samantha Cristoforetti (41), en uzun süre uzayda kalan kadın astronot olarak tarihe adını yazdı.