12 Nisan YSK Büyükçekmece karar ne olacak? Büyükçekmece yerel seçim sonuçları nasıl sonuçlandı? Büyükçekmece'de hangi parti kazandı? Soruları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe'de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi. Maltepe'de sayım tamamlanacak. Sayım tamamlandıktan sonra İstanbul nihai seçim sonucunu ortaya koyan "İl Birleştirme Tutanağı" düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını alacak. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul'da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK'ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek.

YSK'DAN İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KARARI!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele aldı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın ertelenmesi talebinde bulundu. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor...

İSTANBUL YENİDEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe'de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi. Maltepe'de sayım tamamlanacak. Sayım tamamlandıktan sonra İstanbul nihai seçim sonucunu ortaya koyan "İl Birleştirme Tutanağı" düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını alacak. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul'da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK'ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek.

YSK bu başvurunun yapılmasının ardından her iki başvuruyu da birlikte ele alıp İstanbul'da seçimin kaderini belirleyecek nihai kararını verecek.

YSK, AK Parti'nin talebini kabul ederse İstanbul'da seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Ama ret kararı verirse İstanbul'da mevcut sayımının sonucunda ortaya çıkacak tablo, kesin seçim sonucu olacak.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İstanbul'daki seçim tartışmaları sürerken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır" dedi.

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Soylu, "AK Parti itiraz etti, biz tahkikat yapıyoruz. Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var" dedi. Bakan Soylu İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik soruya da "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılması için, ben de sayın Bahçeli'ye katılıyorum" yanıtını verdi

MEVLÜT UYSAL: "11 BİN 954 SEÇMEN DÜŞÜRÜLMÜŞ"

İtirazlara bakarsak, Büyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yapıldığına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

- 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661... Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de 'bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok' diyor.

- 24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisinde ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

"ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİYOR"

- Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bunun anlamı, bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. 26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.

- Nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınacak bir adrese kayıt yapabilir. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Herhangi bir işyerine kayıt yapılamaz. Kayıt için önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için numarataj sistemindeki adres gerekli. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş.

"736 SEÇMEN KAYDINA İTİRAZ ETTİK"

- Biz seçmen listeleri askıya çıktığında üyelerimiz yer almadığını gördüğümüzde bazı yerlerde boş arsa ve inşaatlarda seçmen olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. İlçe kurullarına itiraz ettik. CHP de aynı seçmenlere itiraz etti. 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine daha sonra baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından birebir adres kontrolü yapılarak tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki o kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değildi ilçedeki emniyet mensuplarının.

Büyükçekmece'de iki günde 319 sahte seçmen tespit edildi

Büyükçekmece'de oturmayan 319 kişinin seçmen yapıldığı belgelendi. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı; 17 Ocak'ta Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurdu. AK Parti'nin dilekçesinde; Alkent 2000, Atatürk, Cumhuriyet, Çakmaklı, Ekinoba, Fatih, Güzelce, Hürriyet, Kamiloba, Karaağaç, Kumburgaz, Mimarsinan, Mimaroba, Muratçeşme, Pınartepe, Sinanoba, Türkoba, Ulus, Yenimahalle ve diğer muhtarlık bölgelerine ait seçmen listelerinde bazı seçmenlerin ait belirtilen adreslerde oturmadıkları ifade edildi.

SAHTE SEÇMENLERİN LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 19 Ocak'taki kararında, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 153 listede yer alan sahte seçmen sayısının incelenmesini istediğine dikkat çekildi. Kurul kararında; itiraz dilekçesinin 2 bin 700 seçmeni kapsadığı, listelerin son dakikaya kadar farklı zaman aralığında gelmeye devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Listede yer alan şahıslar hakkında yapılan adres incelemesi tarafımızca uzun sürmesi ve bir kısım tutanakların itiraz listesi arasına konulduğundan inceleme yapılamadığı, 19 Ocak'ta 2019/20 sayılı karara bağladıktan sonra tekrar kontrol edildiğinde tutanakların fark edilerek tekrar inceleme altına alınması gerekli görülerek 20 Ocak'ta incelemeye devam edilerek ek karar şeklinde bağlanmasına karar verilmesi gerekli görülmüştür."

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı; oturmadıkları tespit edilen 319 kişinin seçmen kayıtlarının dondurulmasına karar verdi.

Kenan Kıran/Sabah

BÜYÜKÇEKMECE TARİHİ

M.Ö. 7. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı Büyükçekmece'nin kurucuları Helenlerdir. M.Ö. 2. yüzyılda Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece Athyra adıyla bilinmekteydi.

Helenlerin ardından Büyük Hun İmparatoru Atilla, M.S. 447'de ordusuyla Çatalca'dan geçip Büyükçekmece'ye girmiş ve Bizans'ı vergiye bağlayarak geri dönmüştür. Avar Türkleri 616'da, Bulgarlar ise Kurum Han komutasında 813'te Çatalca üzerinden İstanbul'a kadar gelmişlerdir. 1090 yılındaysa Peçenekler Büyükçekmece'ye ulaşmışlardır.

Türkler 1357 yılında Bizans deltasına yerleşmişler ancak Çekmece bölgesi uzun bir dönem Bizans egemenliği altında yaşamaya devam etmiştir.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan Büyükçekmece bir sayfiye ve tarım beldesi, ayrıca Bizans ve Osmanlı döneminde orduların konaklama yeri olduğundan bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır. Osmanlı döneminde bir av ve kışlak yeri olarak kullanılan Büyükçekmece'ye özellikle 1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra çok sayıda Türk göçmen yerleşmiştir.

1876 yılında Çatalca Sancağı'na ilçe olarak bağlanan Büyükçekmece, 1926 yılında Çatalca'nın ilçe ilan edilmesiyle birlikte Çatalca'ya bağlı bir bucak yapılmıştır. 1958'de belediye ilan edilen Büyükçekmece, 1987'de Çatalca ilçesinden ayrılarak bağımsız bir ilçe haline gelmiştir.

Büyükçekmece, gerek Bizans gerekse Osmanlı döneminde orduların ve yolcuların geçiş ve konaklama noktası olmuştur. Kimisi günümüze kadar gelmiş, kimisi ise kalıntı ve izleri çoktan yok olmuş kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'ın ünlü köprüsü gibi eserler bu geçit niteliğinin önemli işaretleridir.

Evliya Çelebi, Büyükçekmece'nin 17. yüzyılda Eyüp Kadılığı'na bağlı bir nahiye olduğunu, deniz kenarında harap bir kalesi, bin kadar mamurhanesi, bağları bahçeleri bulunduğunu, kasaba topraklarının vakıf toprakları olduğunu yazar. İmaretinden, medresesinden, gelişkin çarşısından, 11 adet handan, hamamdan ve kervansarayından bahseder.

Günümüzde Büyükçekmece, geçmişinden gelen geçit veya köprü özelliğini korumakla birlikte, gelişen çehresiyle bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihin bize bıraktığı miras ve değerler Büyükçekmece Gölü kıyısında planlanmış Kültür Park içinde uyum içinde korunmaktadır.

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