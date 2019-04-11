11 Nisan İstanbul seçim sonuçları ve oy farkı merak ediliyor. İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karar verildikten sonra oy farkı azaldı. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... YSK, itirazları 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi. AK Parti Büyükçekmece, MHP ise Maltepe seçimlerinin iptalini istedi. Polis, Büyükçekmece'deki hayalet seçmen tespitine dün de devam etti. Maltepe'deki sandıkların sayımının sürdüğü, 1089 sandıktan bugüne kadar 300'ünün sayıldığı öğrenildi.