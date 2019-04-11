11 Nisan YSK İstanbul yerel seçim son dakika sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul'da yarışı kimin önde götürdüğü Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının kaça düştüğü, iki adayın kaç oy aldığı büyük merak konusu oldu. Yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul oy sayımında son durum ve alınan oy sayıları haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? Büyükçekmece seçim sonuçları sıkça araştırılıyor. İşte Büyükçekmece ve İstanbul'un diğer ilçeleri için seçim sonuçları… AK Parti Büyükçekmece, MHP ise Maltepe seçimlerinin iptalini istedi. Polis, Büyükçekmece'deki hayalet seçmen tespitine dün de devam etti. Maltepe'deki sandıkların sayımının sürdüğü, 1089 sandıktan bugüne kadar 300'ünün sayıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA SON OY FARKI EN SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin 'Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki son dakika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen noktada seçimin sonucunu etkileyecek birçok usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanacaklarını belirten Yavuz,

"Bu kapsamda İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

11-12-13 NİSAN'DA KARARA BAĞLAYACAK

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedildi.

AK Parti'nin YSK'ya yapacağı olağanüstü itiraz için delil dosyası hazır

AK Parti'nin İstanbul'da sandıkların yeniden sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmiş, sadece 51 sandıkta sayım yapılması kararı verilmişti. AK Parti, özellikle seçmen yolsuzluğunun yapıldığı, boş arsalarda, TIR'larda seçmen gösterilen Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için önceki gün başvurdu. AK Parti'nin bu başvurusunun bugün ya da yarın YSK tarafından karara bağlanması bekleniyor. AK Parti, bir yandan YSK'nın vereceği bu kararı beklerken diğer yandan İstanbul'da birçok sandıkta tutanaklarda organize olarak gerçekleştirildiğini belirttiği usulsüzlüklerin dikkate alınarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talep edecek. Bununla ilgili AK Parti'nin hukukçuları tarafından klasörler dolusu bilgi ve belge hazırlanıyor. Belgelerde ıslak imzalı olmayan çizelge, çetele tutulmamış çok sayıda tutanaklar delil olarak dosyada yer alacak. Yine Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a yazılması gereken oyların başka partilere yazıldığına ilişkin belgeler de sunulacak. YSK'ya sunulacak önemli delillerden bazıları şöyle: "Bazı sandık kurulu başkanlarının yasaya aykırı olarak memur olmayan kişilerden seçilmesi. Bazı yerlerde belediye işçilerinin sandık kurulu başkanı olarak gösterilmesi. Askeri sıfatı olan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması. Boş arazide apartman varmış gibi gösterilerek oraya seçmen kaydedilmesi. Bazı binalara hayali kat çıkıp oralarda da seçmen varmış gibi gösterilmesi. Bazı sandıklarda Binali Yıldırım'ın oyuna sıfır veya 1 yazılması, bazı sandıklarda ise aldığı oyun mevcut oydan çok düşük gösterilmesi. Sandık tutanakları, sonuç bildirim tutanakları, ilçe seçim tutanaklarında usul hataları, kaydırmalar, kasıtlı olarak AK Parti oylarının az gösterilmesi."

HAYALET SEÇMEN SKANDALI BÜYÜYOR

İstanbul'da Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda ortaya çıkan ilçedeki sahte seçmen skandalının boyutları büyüyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlayan soruşturmanın ikinci gününde adres ve seçmen tespit çalışmaları devam ediyor. Şu anda her biri iki polisten oluşan 460 kişilik Emniyet ekibi, yani toplamda 920 polis adreslerde gerçekten seçmen olup olmadığını tespit ediyor. Her polis ekibi 70 ila 100 arasındaki seçmenin sahte olup olmadığını tespit edip tutanağa bağlamakla yükümlü. Bir polis ekibi, kendisine zimmetlenen 70 adresten yetmişinin de sahte seçmenle dolu olduğunu belirledi. Bu adreslerde Büyükçekmece dışında, İstanbul dışında, hatta yurtdışında yaşayan insanlar seçmen olarak gösterilmiş. Polisin sahadaki adres tespitleri 12 binden fazla yeni sahte seçmenin organize bir yapı tarafından seçmen kütüklerine usulsüzce kaydedildiğini gözler önüne serdi. Bu şekilde polis sahte seçmen sayısının 30 bini aştığı iddia ediliyor. Polis yetkilileri sahte seçmen kayıtlarını FETÖ'nün organize ettiği kanaatinde.



DEPODA SEÇMEN VAR!

Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün Büyükçekmece'deki adres tespit çalışmalarının ikinci gününde sahada yaptığı araştırmalar kaba inşaat halindeki yerlere, yabancı uyrukluların oturduğu konutlara ve market deposu olarak kullanılan yerlere sahte seçmen kaydının yapıldığını doğruluyor. Hiç kimsenin yaşamadığı adreslere hayalet seçmen kaydı yapılmış. Simakent Sitesi içindeki iki katlı kaba inşaata toplam 17 seçmen kaydedilmiş. Bir başka deyişle boş inşaata hayali seçmen yazılmış. Yekta Sokak'ta boş arazi No:2 Daire:1 diye gösterilip bir seçmen yazılmış. İlçenin sahilinde bulunan yabancı uyrukluların da yaşadığı 28 daireli Yalıkent Sitesi'ne ise 48 seçmen kaydedilmiş. Buradaki yabancı uyrukluların da seçmen olarak yazıldığı belirtiliyor. Pınartepe Mahallesi'nde bulunan Örnekkent Sitesi'nde Ali Ç. isimli vatandaşın evine ise hiç tanımadığı, bugüne dek ismini dahi duymadığı altı kadının adı seçmen olarak yazılmış. Polis altı hayali seçmenin kaydedildiği bu adrese gidip Ali Ç. ile görüştü. Ali Ç. 12 yıldır bu dairede yaşadığını ve kendisine gösterilen isimleri kesinlikle tanımadığını açıkladı. Ve tutulan tutanağı da imzaladı. Çakmak Mahallesi İnanç Sokak'ta tespit edilen sahte seçmen kaydı ise skandalın vahametini ortaya koyar nitelikte. Market deposu olduğu belirtilen, ancak içinde eski otomobil ve bisiklet lastiklerinin bulunduğu ve soğuk havalarda sokak hayvanlarının sığındığı yere üç kişi seçmen olarak yazılmış. Gürkan T., Bahar T., Suzan T.'nin adı kayıtlara bu adreste yaşayan seçmenler olarak geçirilmiş.



ÜÇ İŞBİRLİKÇİ TESPİT EDİLDİ

Emniyetin yaptığı çalışmalar sonunda daha önce tutuklanan nüfus müdürlüğü çalışanı Mehmet Özgür Samanlı ile işbirliği yaptığı belirlenen üç nüfus müdürlüğü çalışanı daha şüpheli olarak dosyaya dâhil edildi. Soruşturma kapsamında ikisi tutuklu (Mehmet Özgür Samanlı ve Osman Doğan) 12 şüpheli bulunuyordu. Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerindeki seçmen kayıtlarının sahte seçmen organizasyonu ihtimaline karşı mercek altına alındığı belirtildi.

İstanbul'da itiraz edilen sandıkların yüzde 97'si sayıldı! Gözler YSK'nın ilk 11'inde

Yerel seçimler tamamlandı. İtiraz edilen sandıkların yüzde 97'si sayıldı. İstanbul sonucu için herkes Yüksek Seçim Kurulu'na odaklandı.

İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 14 binin altına indi. AK Parti ve MHP, Büyükçekmece ile Maltepe'de seçimin tekrarlanmasını istedi.

YSK, talep yönünde karar verirse bu iki ilçede 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacağı bildirildi. Başkan Erdoğan da "YSK isterse 1 oyla karar versin. O zaman başım gözüm üstüne dersin" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE SONUCU ETKİLER

AK Parti Büyükçekmece, MHP ise Maltepe seçimlerinin iptalini istedi. Polis, Büyükçekmece'deki hayalet seçmen tespitine dün de devam etti. Maltepe'deki sandıkların sayımının sürdüğü, 1089 sandıktan bugüne kadar 300'ünün sayıldığı öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Adayı Mevlüt Uysal ise hayalet seçmenlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. "Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

11 bin 954 seçmen içerisinden yaklaşık burada 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. Değişiklikler bir organize ekip olarak yapılabiliyor. Boş arsaya, konteynıra, herhangi işyerine kayıt yapılamaz. Ama yapılmış. Biz o itirazımızı yaptığımızda CHP de itiraz etti. 736 seçmenin 717'sinin kaydı donduruldu. Bu trafiğe bakarsak büyükşehir seçimi etkilenecek durumda. 29 binden 14 binlere düştü fark. Büyükşehir sonucunu da etkileyebilir, ama buna YSK karar verecek" dedi.

Büyükçekmece'de polisler, kapı kapı dolaşıp seçmen tespiti yaptı.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.