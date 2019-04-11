Büyükçekmece yerel seçim sonuçları nasıl sonuçlandı? Büyükçekmece'de hangi parti kazandı? Soruları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. AK Parti tarafından itiraz konusu olan "Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük" iddiaları İstanbul seçim sonuçlarına yönelik önem kazandı. İşte Büyükçekmece seçim sonuçlarında son durum...

Büyükçekmece'deki seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişme! YSK görüşmeye başladı

Son dakika haberine göre, Yüksek Seçim Kurumu (YSK) AK Parti'nin Büyükçekmece başvurusunu görüşmeye başladı.

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Soylu, "AK Parti itiraz etti, biz tahkikat yapıyoruz. Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var" dedi. Bakan Soylu İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik soruya da "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılması için, ben de sayın Bahçeli'ye katılıyorum" yanıtını verdi

MEVLÜT UYSAL: "11 BİN 954 SEÇMEN DÜŞÜRÜLMÜŞ"

İtirazlara bakarsak, Büyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yapıldığına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

- 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661... Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de 'bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok' diyor.

- 24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisinde ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

"ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİYOR"

- Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bunun anlamı, bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. 26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.

- Nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınacak bir adrese kayıt yapabilir. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Herhangi bir işyerine kayıt yapılamaz. Kayıt için önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için numarataj sistemindeki adres gerekli. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş.

"736 SEÇMEN KAYDINA İTİRAZ ETTİK"

- Biz seçmen listeleri askıya çıktığında üyelerimiz yer almadığını gördüğümüzde bazı yerlerde boş arsa ve inşaatlarda seçmen olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. İlçe kurullarına itiraz ettik. CHP de aynı seçmenlere itiraz etti. 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine daha sonra baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından birebir adres kontrolü yapılarak tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki o kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değildi ilçedeki emniyet mensuplarının.

CHP: "OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söylüyor:

- Listelerinin açıklanmasının ardından CHP, Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiği, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydı silindi. 31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?

- Büyükçekmece'de bir önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. Mahalli seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. 760'ı yeni seçmen olan genç seçmen. Sonuçta burada yeni gelen 2 bin kişi bile yok. Nerede 10 binler, kaydırılanlar, gelenler?

"PARTİLER KALE İLÇELERDE DARBE YEDİ"

İstanbul'un ilçelerine baktığımızda partilerin kendi kalelerinde büyük darbe yediğini görüyoruz ancak seçmen, büyükşehirde çoğu zaman oyunu farklı kullanmış. AK Parti de CHP de kendi kalelerinde düşüş yaşamış. Örnek çok ama CHP daha önce 100 bin oy aldığı AK Parti'nin kalelerinden Esenyurt'ta oyunu 230 bin'e çıkarmış. Gaziosmanpaşa'da, Karadeniz mahallesi diye bilinen yerde AK Parti'nin yüzde 65'lik oyu 30'a düşmüş. Üsküdar, Beykoz'da ilçe belediyesinde partisine oy veren AK Parti'li seçmen, büyükşehirde gidip Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş.

AK Parti'nin YSK'ya yapacağı olağanüstü itiraz için delil dosyası hazır

AK Parti'nin İstanbul'da sandıkların yeniden sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmiş, sadece 51 sandıkta sayım yapılması kararı verilmişti. AK Parti, özellikle seçmen yolsuzluğunun yapıldığı, boş arsalarda, TIR'larda seçmen gösterilen Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için önceki gün başvurdu. AK Parti'nin bu başvurusunun bugün ya da yarın YSK tarafından karara bağlanması bekleniyor. AK Parti, bir yandan YSK'nın vereceği bu kararı beklerken diğer yandan İstanbul'da birçok sandıkta tutanaklarda organize olarak gerçekleştirildiğini belirttiği usulsüzlüklerin dikkate alınarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talep edecek. Bununla ilgili AK Parti'nin hukukçuları tarafından klasörler dolusu bilgi ve belge hazırlanıyor. Belgelerde ıslak imzalı olmayan çizelge, çetele tutulmamış çok sayıda tutanaklar delil olarak dosyada yer alacak. Yine Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a yazılması gereken oyların başka partilere yazıldığına ilişkin belgeler de sunulacak. YSK'ya sunulacak önemli delillerden bazıları şöyle: "Bazı sandık kurulu başkanlarının yasaya aykırı olarak memur olmayan kişilerden seçilmesi. Bazı yerlerde belediye işçilerinin sandık kurulu başkanı olarak gösterilmesi. Askeri sıfatı olan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması. Boş arazide apartman varmış gibi gösterilerek oraya seçmen kaydedilmesi. Bazı binalara hayali kat çıkıp oralarda da seçmen varmış gibi gösterilmesi. Bazı sandıklarda Binali Yıldırım'ın oyuna sıfır veya 1 yazılması, bazı sandıklarda ise aldığı oyun mevcut oydan çok düşük gösterilmesi. Sandık tutanakları, sonuç bildirim tutanakları, ilçe seçim tutanaklarında usul hataları, kaydırmalar, kasıtlı olarak AK Parti oylarının az gösterilmesi."

HAYALET SEÇMEN SKANDALI BÜYÜYOR

İstanbul'da Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda ortaya çıkan ilçedeki sahte seçmen skandalının boyutları büyüyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlayan soruşturmanın ikinci gününde adres ve seçmen tespit çalışmaları devam ediyor. Şu anda her biri iki polisten oluşan 460 kişilik Emniyet ekibi, yani toplamda 920 polis adreslerde gerçekten seçmen olup olmadığını tespit ediyor. Her polis ekibi 70 ila 100 arasındaki seçmenin sahte olup olmadığını tespit edip tutanağa bağlamakla yükümlü. Bir polis ekibi, kendisine zimmetlenen 70 adresten yetmişinin de sahte seçmenle dolu olduğunu belirledi. Bu adreslerde Büyükçekmece dışında, İstanbul dışında, hatta yurtdışında yaşayan insanlar seçmen olarak gösterilmiş. Polisin sahadaki adres tespitleri 12 binden fazla yeni sahte seçmenin organize bir yapı tarafından seçmen kütüklerine usulsüzce kaydedildiğini gözler önüne serdi. Bu şekilde polis sahte seçmen sayısının 30 bini aştığı iddia ediliyor. Polis yetkilileri sahte seçmen kayıtlarını FETÖ'nün organize ettiği kanaatinde.



DEPODA SEÇMEN VAR!

Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün Büyükçekmece'deki adres tespit çalışmalarının ikinci gününde sahada yaptığı araştırmalar kaba inşaat halindeki yerlere, yabancı uyrukluların oturduğu konutlara ve market deposu olarak kullanılan yerlere sahte seçmen kaydının yapıldığını doğruluyor. Hiç kimsenin yaşamadığı adreslere hayalet seçmen kaydı yapılmış. Simakent Sitesi içindeki iki katlı kaba inşaata toplam 17 seçmen kaydedilmiş. Bir başka deyişle boş inşaata hayali seçmen yazılmış. Yekta Sokak'ta boş arazi No:2 Daire:1 diye gösterilip bir seçmen yazılmış. İlçenin sahilinde bulunan yabancı uyrukluların da yaşadığı 28 daireli Yalıkent Sitesi'ne ise 48 seçmen kaydedilmiş. Buradaki yabancı uyrukluların da seçmen olarak yazıldığı belirtiliyor. Pınartepe Mahallesi'nde bulunan Örnekkent Sitesi'nde Ali Ç. isimli vatandaşın evine ise hiç tanımadığı, bugüne dek ismini dahi duymadığı altı kadının adı seçmen olarak yazılmış. Polis altı hayali seçmenin kaydedildiği bu adrese gidip Ali Ç. ile görüştü. Ali Ç. 12 yıldır bu dairede yaşadığını ve kendisine gösterilen isimleri kesinlikle tanımadığını açıkladı. Ve tutulan tutanağı da imzaladı. Çakmak Mahallesi İnanç Sokak'ta tespit edilen sahte seçmen kaydı ise skandalın vahametini ortaya koyar nitelikte. Market deposu olduğu belirtilen, ancak içinde eski otomobil ve bisiklet lastiklerinin bulunduğu ve soğuk havalarda sokak hayvanlarının sığındığı yere üç kişi seçmen olarak yazılmış. Gürkan T., Bahar T., Suzan T.'nin adı kayıtlara bu adreste yaşayan seçmenler olarak geçirilmiş.



ÜÇ İŞBİRLİKÇİ TESPİT EDİLDİ

Emniyetin yaptığı çalışmalar sonunda daha önce tutuklanan nüfus müdürlüğü çalışanı Mehmet Özgür Samanlı ile işbirliği yaptığı belirlenen üç nüfus müdürlüğü çalışanı daha şüpheli olarak dosyaya dâhil edildi. Soruşturma kapsamında ikisi tutuklu (Mehmet Özgür Samanlı ve Osman Doğan) 12 şüpheli bulunuyordu. Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerindeki seçmen kayıtlarının sahte seçmen organizasyonu ihtimaline karşı mercek altına alındığı belirtildi.

BÜYÜKÇEKMECE TARİHİ

M.Ö. 7. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı Büyükçekmece'nin kurucuları Helenlerdir. M.Ö. 2. yüzyılda Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece Athyra adıyla bilinmekteydi.

Helenlerin ardından Büyük Hun İmparatoru Atilla, M.S. 447'de ordusuyla Çatalca'dan geçip Büyükçekmece'ye girmiş ve Bizans'ı vergiye bağlayarak geri dönmüştür. Avar Türkleri 616'da, Bulgarlar ise Kurum Han komutasında 813'te Çatalca üzerinden İstanbul'a kadar gelmişlerdir. 1090 yılındaysa Peçenekler Büyükçekmece'ye ulaşmışlardır.

Türkler 1357 yılında Bizans deltasına yerleşmişler ancak Çekmece bölgesi uzun bir dönem Bizans egemenliği altında yaşamaya devam etmiştir.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan Büyükçekmece bir sayfiye ve tarım beldesi, ayrıca Bizans ve Osmanlı döneminde orduların konaklama yeri olduğundan bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır. Osmanlı döneminde bir av ve kışlak yeri olarak kullanılan Büyükçekmece'ye özellikle 1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra çok sayıda Türk göçmen yerleşmiştir.

1876 yılında Çatalca Sancağı'na ilçe olarak bağlanan Büyükçekmece, 1926 yılında Çatalca'nın ilçe ilan edilmesiyle birlikte Çatalca'ya bağlı bir bucak yapılmıştır. 1958'de belediye ilan edilen Büyükçekmece, 1987'de Çatalca ilçesinden ayrılarak bağımsız bir ilçe haline gelmiştir.

Büyükçekmece, gerek Bizans gerekse Osmanlı döneminde orduların ve yolcuların geçiş ve konaklama noktası olmuştur. Kimisi günümüze kadar gelmiş, kimisi ise kalıntı ve izleri çoktan yok olmuş kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'ın ünlü köprüsü gibi eserler bu geçit niteliğinin önemli işaretleridir.

Evliya Çelebi, Büyükçekmece'nin 17. yüzyılda Eyüp Kadılığı'na bağlı bir nahiye olduğunu, deniz kenarında harap bir kalesi, bin kadar mamurhanesi, bağları bahçeleri bulunduğunu, kasaba topraklarının vakıf toprakları olduğunu yazar. İmaretinden, medresesinden, gelişkin çarşısından, 11 adet handan, hamamdan ve kervansarayından bahseder.

Günümüzde Büyükçekmece, geçmişinden gelen geçit veya köprü özelliğini korumakla birlikte, gelişen çehresiyle bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihin bize bıraktığı miras ve değerler Büyükçekmece Gölü kıyısında planlanmış Kültür Park içinde uyum içinde korunmaktadır.

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