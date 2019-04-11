11 Nisan Af haberleri son durum nedir, yerel seçim öncesi genel af çıkar mı soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Af haberleri de gündemin ilk sırasında. Binali Yıldırım vatandaşların af çıkacak mı sorusuna net yanıtı verdi. Peki milyonların beklediği af yerel seçim öncesi çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Peki milyonlarca mahkumun ve ailelerinin beklediği af yerel seçim öncesi çıkacak mı, genel af kimleri kapsayacak?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.