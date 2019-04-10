Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'mahrem imamlara' yönelik başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında, 11'i aktif görevde olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

29 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 11'i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur'' denildi.

KONYA MERKEZLİ 29 İLDE OPERASYON

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 zanlıdan 13'ü daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheliden 13'ü daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 29 ilde dün, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.