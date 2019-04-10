2019 yılı yerel seçimler öncesi af çıkacak mı? Genel af haberleri en son durum nedir gibi sorular vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Tam bu dönemde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım vatandaşların af çıkacak mı sorusuna net yanıtlar verdi. Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı.

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.