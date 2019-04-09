İstanbul Büyükçekmece kim kazandı son dakika seçim sonuçları YSK İstanbul oy farkı kaç? İstanbul geçersiz oy sayımı gibi sorular oldukça merak ediliyor. Peki Büyükçekmece'de ne oldu? Yerel seçimlerin yankıları sürerken bir son dakika haberi daha geldi. Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

AK Parti'den 'İstanbul'da seçim yenilensin' başvurusu!

AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvurusu yaptı.

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

Büyükçekmece'de ne oldu?

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

AK Parti'den, CHP'nin Büyükçekmece açıklamasına jet yanıt



AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için yaptıkları başvuruyu geri çekmediklerini söyledi.

AK Parti'den, CHP'nin Büyükçekmece açıklamasına jet yanıt. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını geri çektiği yönündeki açıklamasına yanıt geldi. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar" dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

21 ilçede 51 sandıkta oyların tamamının sayılması kararı aldığı bildirilen YSK'nın Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi talebinin ise daha sonra ele alınacağını açıklanmıştı.

Kısa bir süre önce Büyükçekmece'deki süreçle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri Büyükçekmece'yle ilgili yapmış oldukları müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler" ifadelerini kullanmıştı.

POLİS KONTROL YAPIYOR

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

AK PARTİ DUYURMUŞTU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini söyleyen Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.

BOŞ DAİRELER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçmen kaydı bulunan boş daireler görüntülenmişti. Büyükçekmece'de genel seçim ve referandumlarda yüzde 6 olan seçmen artış sayısının yerel seçimlerde yüzde 17.5'lere çıkması üzerinde başlatılan incelemede son bir yıl içinde 12 binden fazla kişinin seçmen olarak kaydedildiği tespit edilmişti. Yapımı devam eden inşaatlara yüzlerce seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıkarılmıştı. Seçimden 1 ay önce, 80 kişinin kaydolduğu Fatih Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi, 100 kişinin kaydolduğu Pınartepe Mahallesi'ndeki Yalıkent Sitesi ile 120 kişinin kaydolduğu Ayışığı Sokak'taki boş siteler böyle görüntülenmişti.

YSK BUGÜN KARAR VERECEK

YSK, AK Parti'nin Istanbul'da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması, talebine ilişkin yaptığı toplantı sonucunda 21 ilçedeki toplam 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kurul, 10 ilçede ise oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Kurul, AK Parti'nin 38 ilçe için yaptığı talebin 31'ni karara bağlamış oldu. YSK, kalan 7 ilçe ile Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini de bugün(09.04.2019) karara bağlayacak.

OPERASYONDAN İLK KARELER













YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama



YSK Başkanı Sadi Güven, YSK önünde süreç hakkında yeni açıklamalarda bulundu.



Güven'in açıklamaları:

Yargısal süreç devam ediyor. YSK toplantılarına kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içinde dosyaların içeriği ile ilgili bilgi verecek değilim.

Bu hafta polis haftası, gayretlerini gösteren polislerin polis haftasını kutluyorum.

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

İşte İstanbul'daki oy sayımında son durum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi. Yavuz, YSK'nın verdiği karara ilişkin, "Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz." dedi. Yavuz, bütün İstanbul için olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti. Yavuz, "CHP'nin yetkilileri bir takım çıkışlarda bulundu, umuyorum ki YSK bu çıkışlardan etkilenmiş olmasın. Bu çıkışlardan etkilenmemiş olduğunu düşünmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Her şey bu kadar netken talebin YSK tarafındn kabul edilmemesini anlamış değiliz. Hukuki yolları sonuna kadar deneyeceğiz. Seçimin sonucuna tesir edecek çok net veri var ortada. Elbette seçmen listeleri kesinleşmiştir ama burada organize bir suç var.

"BUNUN ALTINDAN BİR ŞEYLER ARIYORUZ"

Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz.

"DİYORUZ Kİ SANDIK BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU..."

5 bin kişinin bu şekilde görevlendirilmiş olduğunu gördük. Diyoruz ki sandık başında bir şeyler oldu, yapılmaması gereken bir liste yapıldı, görev verilmemesi gereken kişilere görev verildi. YSK nezdinde olağanüstü itiraz yoluna gitmiş olacağız.

"51 SANDIK BİZİM VERDİĞİMİZ ÖRNEKLEMEYDİ, YSK'NIN KARARINI ANLAYAMIYORUZ"

51 sandığın sayılacak olması da ilginç. 'Şu sandıklar bunlara örnek olarak gösterilebilir' demiştik. Bunlar sadece örneklendirmeydi. YSK bu örneklendirmeye bakmış ve 'bunlarda sayım yapalım' demiş. Biz bütün sandıklarda bu örneklemeyi verseydik tüm sandıklarda mı sayım yapılacaktı? Onlar sadece örneklemeydi .

"UMARIM Kİ YSK, CHP'NİN ÇIKIŞLARINDAN ETKİLENMEMİŞ OLSUN"

CHP'nin yetkilileri bir takım çıkışlarda bulundu, umuyorumki YSK bu çıkışlardan etkilenmiş olmasın. Bu çıkışlardan etkilenmemiş olduğunu düşünmek istiyorum. Daha hiçbir şey bitmedi.

"İSTANBUL İÇİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Büyükçekmece ile ilgili yeniden bir seçim olsun diye talebimizi ilettik. Bu talebin arkasından da yine olağanüstü itiraz süreci söz konusudur. Bütün İstanbul için de bu hakkımızı kulanacağız.

İstanbul'da yerel seçimlerdeki usulsüzlükler tek tek gün yüzüne çıkıyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yapılan usulsüzlükler iyice gün yüzüne çıkarken, YSK'nın AK Parti'nin yeniden sayım talebini kısmen reddetmesi kamuoyundan büyük tepki çekti. İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı ve maddi hataların düzeltilmesi sürecinde sadece 11 sandıkta 2 bin 59 oy geri geldi. Büyükçekmece'ye ise 11 bin oy taşındı.

Yerel seçimde oy sayımında maddi hatalar ve oy pusulalarındaki geçersiz oylar sayılmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 13 bin 302 oyunun çalındığı tespit edildi. Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının 29 bin 408'den 15 bin 806 oya indiğini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat açıkladı. SABAH Gazetesi'nin incelediği 11 sandıkta Yıldırım'a 2 bin 59 oy geldiği açıkça görülüyor.

Arnavutköy'de ise Yıldırım'a bin 949 oy yazıldı. AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede büyükşehir belediye başkan adaylarının maddi hatalı olarak YSK sistemine işlenen oylar yeniden sayıldı. Oy kaydırmalarının düzeltilmesinin ardından Yıldırım'a bin 221 oy geldi. Geçersiz oyların sayımından 193 oy dahil edildi. İmamoğlu'nun ise 535 oyu eksiltildi. İmamoğlu 31 Mart gecesi "Binali Yıldırım'la aramızdaki fark 29 bin 408" ifadelerini kullanmış ve veriyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dayandırmıştı.

İşte detaylar:

- Sultangazi 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a 369 oy

- Sultanbeyli 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'a 328 oy

- Beykoz 1427 No'lu sandıkta Yıldırım'a 267 oy

- Bağcılar 3196 No'lu sandıkta Yıldırım'a 266 oy

- Beykoz 1452 No'lu sandıkta Yıldırım'a 221 oy

- Gaziosmanpaşa 2122 No'lu Yıldırım'a 220 oy

- Bağcılar 1212 No'lu Yıldırım'a 132 oy

- Beykoz 1347 No'lu sandıkta Yıldırım'a 119 oy

- Küçükçekmece 2325 No'lu sandıkta Yıldırım'a 117 oy

- Fatih 3183 No'lu sandıkta Yıldırım'a 57 oy

- Beykoz 1401 No'lu sandıkta Yıldırım'a 9 oy

BÜYÜKÇEKMECE'YE 11 BİN OY TAŞIDILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dönen organize usulsüzlükle ilgili de çarpıcı bilgiler verdi:

Organizeli bir usulsüzlük yapıldığı bize çok net bir şekilde gözüküyor. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçi 28 Mart 2017'de nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş. Sahte belgeler düzenleyip birtakım işlemler yapıyor. 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 353 kişi suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydında şüphe oluşturacak şekilde işlem yapıyor. Bu belediyedeki ayak.

Bunun başka uçları var. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un dışından ya da Büyükçekmece'nin dışından ilçeye kaydırılıyor. 100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres, 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunulmayan yer, 129 boş daire inşaatına kişi yerleştiriyor. Boş arsa ikamet kaydediliyor. Konut olmayan anaokulunu, TIR garajını ev olarak gösteriyor. 11 bin 186 kişini ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik.

ŞİFRESİNİ VERMİYOR

Yavuz'un bahsettiği Büyükçekmece'deki usulsüzlükler yerel seçimler öncesinde ilçedeki seçmen sayısında yüzde 17.5 'lik artış olmasıyla ortaya çıktı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Nufüs Müdürlüğü'ne verilen dilekçelerdeki imzaların taşınan kişilere ait olmadığı anlaşıldı. Sahte seçmen taşıma işini Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta görevlisi olarak çalışan Mehmet Özgür Samanlı'nın Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne geçmesi sonrasında gerçekleştiği belirlendi. Halen kadrosu CHP'li belediyede bulunan Samanlı'nın Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan 10 memurdan birisi olmasına rağmen diğer memurlardan 10 kat yasadışı veri girdiği saptandı. Samanlı, "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "seçim kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ocak'ta tutuklandı. Dosya kapsamında Osman Doğan isimli bir cafeci de tutuklu bulunuyor. Samanlı'nın üzerinde yakalanan ve el konulan telefonunun şifresini savcılığa vermemesi dikkat çekti. Savcılık halen telefonun şifresini kırmaya çalışılıyor..

UYAP ŞİFRELERİ VARDI

Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem, maaşlarını Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden alan çoğu icra mahkemelerinde çalışan 50 personeli uzaklaştırdı. Belediyelerin altına araç bile tahsis ettiği bu çalışanların çoğu dosya kayıt memuruydu. UYAP şifreleriyle her dosyaya kolaylıkla ulaşabiliyordu. Personellerin ardından ilçe seçim kurulu başkanı Aykut Güzeltunç'un da yeri değiştirildi. 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi olan Güzeltunç 4 aylık geçici görevlendirmeyle Gaziosmanpaşa'ya gönderildi.

CHP'Lİ AKGÜN İFADE VERMEKTEN KAÇIYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında belediye başkan yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran, Adem Yazır ifadeye çağırıldı. İfadeleri alınan şüpheli belediye başkan yardımcıları olayla ilgileri olmadığı yönünde bilgi verdi. Büyükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün de şüpheli konumunda. Akgün'ün kaybetme korkusu ile ilçeye yasadışı seçmen kaydı yapılmasını sağladığı değerlendiriliyor. Akgün savcılığın çağırmasına rağmen 2 aydır ifade vermedi. Seçimlerden sonra ifade vereceğini savcılığa ileten Akgün sessizliğini koruyor.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.