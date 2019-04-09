İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyüçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklamalar:

BU YA CAHİLLİKTİR YA DA KÖTÜ NİYETTİR

"Takip ediyorum, özellikle bazı şeyleri üzülerek de görüyorum. Sanki devlet kapsıından hiç girmemiş insanların yorumlarıyla karşı karşıyayız. Sayın Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Hiç devlet bilmeden kurum bilmeden cahilane taraflarını üzülerek takip ediyorum. Devlette bu kadar görev yapmış insanların en ufak bilgileri yoksa halkın karşısında böyle değerlendirme yapıyorlarsa bu ya cahilliktir ya da kötü niyettir.

BU OLAY BİR YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK OLAYI

Seçimi yürüten kurum YSK'dır. 14-15 yaşımda ilk seçimle tanıştım. Okullarda bize öğretilir. Seçim zamanında her şeye el koyma yetkisine sahiptir. Seçim kurullarındaki hakimlerin Adalet Bakanlığı ile ilgili münasebetleri bünyesinde bulunmalarından ibarettir. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu. Bugün olmamış. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayı. Bugün olmamış, seçime yönelik olmuş. AK Parti'nin müracaatıyla ortaya çıkmış. Burada birileri usulsüzlük ve yolsuzluk yaptı demişler. Bunu tespit etmişler. Nasıl? Seçim takvimi içerisinde tespit edilmiş.

Bunu yapan mevcut belediye başkanlarını yakınları. Nüfus müdürlüğüyle ilişkisi ne? Herkes istediği arsaya gidip ismini yazamaz. Nüfus müdürlüğü nerenin arsa olduğunu bilir. 2017'de yeni kimlik dağıtımına geçtik. 37 milyon kimlik verdik. mevcut nüfus idarelerindeki personel sayısını artırmamız gerekti. Büyükçekmece'deki ayrı bir iş yaptı, geldi oraya oturdu çalışmasını 2019'da yapılacak seçime dayandırdı. Neticede bilgisayarın başında olan bir adam. Burada bir arsaya bir iş yerine bir kişi yazabilecek bir kişi. Bunu kimsenin anlaması mümkün değil. Seçmen listeleri üzerinden bir çarpıklık olduğu görüldü. Askıya çıktığı zaman bir kısmı tespit edildi. Zaman limiti buna müsaade etmedi.

BU ARTIK HUKUKİ BİR MESELE OLDU

Biz işimizi gücümüzü bıraktık şu adamlar burada oturuyor mu oturmuyor mu diye kontrol ettik. Görünce suç duyurusunda bulunduk. Bunu yapan burada geçici olarak görevlendirilen belediye görevlisi. Bu artık hukuki bir mesele oldu. Ocak ayından beri devam ediyor. Bakanlık olarak oradaki tahkikatı o günden itibaren devam ettiriyoruz. Burada bir hile, suistimal var. Bir yolsuzluk var. Dışarıdan getirilen insanların seçime tesir edici bir yaklaşım ortaya konması. Şikayet üzerine ortaya çıkmış bir konu.

TESPİT VAR AMA SAYI VEREMEM

Bir suç ortada, yolsuzluk yapılmış. Bugün olduğu için seçime yönelik tartışıyoruz. Normalde nüfus idarelerinde eksiklikler olabilir. Adli tahkikat ocak 2019'da zaten açılmış. O günden bu yana seçimin ne olacağını nereden bilelim. Tahkikat yürüyor. Bir siyasi parti hakkım gasp edildi, meshulü sizsiniz diyor. Tamamına yönelik tespitlerimiz devam ediyor, nerelerde var nerelerde yok. Çok ağır cezalar var. Her bir işlemin çok ağır cezası var. Her kaydı aynı olarak görmez kanun. Yapılan şikayetleri değerlendirmek durumundayız. Tespit var ama sayı veremem.

TOPLANTI YAPMIŞIZ DA NE OLDU? BİNALİ BEY BİZİM BÜYÜĞÜMÜZ

Bizim iki kimliğimiz var. Birincisi ben İçişleri Bakanıyım diğer kimliğimiz biz siyasetçiyiz. Soru şu olur, biz işimize siyasi menfaat karıştırıyor muyuz karıştırmıyor muyuz? Ben AK Parti üyesiyim. Bu bir problem mi? Biz Binali Bey ile görüşmekten kısıtlı değiliz. Bunda ahlaki bir yoksunluk mu var, kanuni bir eksiklik mi var. Bize getirilmiş bir kısıt mı var? Biz CHP veya ilgili siyasi partiler bizim yaptığımız işlerle ilgili seçime yönelik yaptığımız işlerle ilgili aksaklık eksiklik ortaya koymuşlar mı? En ufak bir güvenlik eksikliği koymuşlar mı? Devleti bilen siyaseti bilen bu tip değerlendirmeleri yapmaz. Siyasi kişiliğimizi üzerimizden atmamızı kimse istemesin. Toplantı yapmışız da ne oldu? Binali Bey bizim büyüğümüz. Biz onunla kabine arkadaşıyız."

BU SEÇİM HANGİ ŞEKİLDE BİTERSE BİTSİN...

Türkiye'de ilk kez bir kişinin oyunun diğerine yazıldığına ilk kez tanık oldum. Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin bu seçimin tartışması sürekli devam edecektir. Bunun demokrasi açısından bir faydası vardır. 1 reyin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu seçimin tartışmadan yoksun bırakılması için Sayın Bahçeli'ye katılıyorum. Tekrarlanması tartışmaları seçilecek kişileri de gölgede bırakmasını kaldıracaktır."