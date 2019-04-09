2019 Mayıs celp döneminde askere gidecek olan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Askerlik yerlerini merak edenler internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 99/2 celbinde askere gidecek olanlar Mayıs ayı asker alma işlemleri hakkında bilgileri araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Mayıs 2019 asker alma ile ilgili duyuruyu yayımlaması bekleniyor. Peki, 2019 Mayıs askerlik yerleri belli oldu mu? 99/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

99/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, her celp döneminden yaklaşık 1 ay önce asker alma ile ilgili duyuru yayımlamaktadır. Yayınlanan bu duyuruda, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, askere sevk belgelerinin ne zaman alınacağı, askere sevk belgelerinin internet üzerinden hangi tarihe kadar alınabileceği ve askere sevk belgelerinin askerlik şubesinden ne zamana kadar alınabileceği gibi bilgiler yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın asker alma duyurusunu yayınladığı sitesine şu an erişim sağlanamadığı için duyuru metnini göremiyoruz. Ancak tahminlere göre, askerlik yerlerinin 12 Nisan 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Askeri birliğe katılım gösterecek adayların askerlik yerlerine erişebilmesi için ilk etapta şayet bir e-Devlet şifreleri bulunmuyorsa, bir kendilerine en yakın yerde bulunan PTT merkezlerinden e-Devlet şifresi edinmesi gerekmektedir. Sonrasında T.C kimlik numarası ve temin edilen e-Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" şeklinde yazmak askerlik yeri sonucunu öğrenmek için yeterli olacaktır.

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