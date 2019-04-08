Muhtarlık seçimlerinde bir güzel haber de Balıkesir Edremit'ten geldi. İlçenin 160 hanelik Mehmetalan Mahallesi'nde annesi ve babasıyla yaşayan 42 yaşındaki Nergis Aldemir, 5 erkek rakibini geride bırakıp, 350 oydan 98'ini alarak muhtar seçildi. "Köylü kadınlarımız üretmek istiyor. Kadınlara yönelik birçok projemiz var. Tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri öncelikle markalaştıracağız.

Kültürümüzü yaşatacak el emeği ürünler yapacağız. Projelerimiz sadece kendi köyümüzü değil, yöremizi kapsayacak" diyen Aldemir'e köy kadınları da destek verdi. Mehmetalan Mahallesi'nin kadın sakinleri, "Kadın muhtar olması bizi çok mutlu etti. Artık bizim de söz hakkımız olacağını düşünüyoruz" dedi.