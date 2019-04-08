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Edremit’te muhtarlık lerinde beş erkek rakibini solladı

, muhtarlık lerinde beş erkek rakibini solladı. Seçimi kazanan genç kadın, köyünün el emeği ürünlerini dünyaya tanıtacağını açıkladı.

Edremit’in ilk Nergis’i

Muhtarlık lerinde bir güzel haber de Edremit'ten geldi. İlçenin 160 hanelik 'nde annesi ve babasıyla yaşayan 42 yaşındaki , 5 erkek rakibini geride bırakıp, 350 oydan 98'ini alarak muhtar seçildi. "Köylü kadınlarımız üretmek istiyor. Kadınlara yönelik birçok projemiz var. Tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri öncelikle markalaştıracağız.

Kültürümüzü yaşatacak el emeği ürünler yapacağız. Projelerimiz sadece kendi köyümüzü değil, yöremizi kapsayacak" diyen Aldemir'e köy kadınları da destek verdi. Mehmetalan Mahallesi'nin kadın sakinleri, "Kadın muhtar olması bizi çok mutlu etti. Artık bizim de söz hakkımız olacağını düşünüyoruz" dedi.

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