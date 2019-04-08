Bugünkü
Takvim

’da yaşayan matematik öğretmeni memleketi ’ta muhtar seçildi

’da yaşayan matematik öğretmeni , şehir hayatından sıkıldı. 18 yıl sonra döndüğü memleketi ’ta muhtarlık yarışına katıldı. Rakiplerini geri bırakıp i kazandı...

Der: Muhtarlık

'de muhtarlık lerini kazananların hikayeleri sonuçlardan daha çok ses getirdi. Onlardan birisi de Mersinli 'ti. 1997 yılında Matematik Bölümü'nü kazanan Pelit, 'a gitti. Eğitimini tamamlayan genç adam, tam 18 yıl matematik öğretmenliği yaparak öğrencilerinin hayatını değiştirdi.

Geçen sürede şehir hayatından sıkılan Pelit, doğup büyüdüğü topraklara dönmeye karar verdi. 18 yılın ardından Mersin'in Mut İlçesi'ne bağlı Bozdoğan Köyü'ne yerleşti. Köyündeki eksiklikleri fark edince de 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık yarışına girdi. Dört rakibini geride bırakarak seçimlerde galip geldi. Doğup büyüdüğü topraklara hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Pelit, "Anadolu'nun güçlü olması, ayağa kalkması gerektiği için döndüm. Üretim ve sosyal yaşamla köylerimizi canlandırmamız lazım" dedi. Hayatını kaybeden babasının da köyde 20 yıl boyunca muhtarlık yaptığını aktaran Pelit, şöyle devam etti: "İnşallah babamın yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyorum.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul’da yaşayan matematik öğretmeni İbrahim Pelit memleketi Mersin Mut’ta muhtar seçildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri