Türkiye'de muhtarlık seçimlerini kazananların hikayeleri sonuçlardan daha çok ses getirdi. Onlardan birisi de Mersinli İbrahim Pelit'ti. 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanan Pelit, İstanbul'a gitti. Eğitimini tamamlayan genç adam, tam 18 yıl matematik öğretmenliği yaparak öğrencilerinin hayatını değiştirdi.

Geçen sürede şehir hayatından sıkılan Pelit, doğup büyüdüğü topraklara dönmeye karar verdi. 18 yılın ardından Mersin'in Mut İlçesi'ne bağlı Bozdoğan Köyü'ne yerleşti. Köyündeki eksiklikleri fark edince de 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık yarışına girdi. Dört rakibini geride bırakarak seçimlerde galip geldi. Doğup büyüdüğü topraklara hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Pelit, "Anadolu'nun güçlü olması, ayağa kalkması gerektiği için döndüm. Üretim ve sosyal yaşamla köylerimizi canlandırmamız lazım" dedi. Hayatını kaybeden babasının da köyde 20 yıl boyunca muhtarlık yaptığını aktaran Pelit, şöyle devam etti: "İnşallah babamın yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyorum.