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'Uğur'lu zafer

Lise öğrencisi Uğur, 18 yaşına bastı. Muhtarlık ini kazandı. Mührünü aldıktan sonra soluğu okulda aldı.

'Uğur'lu zafer
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ndeki e damga vuran isim bir lise öğrencisiydi. Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Uğur Alan (18), Söğütlü Mahallesi'nde muhtarlık seçimine girdi. Kendisine rakip çıkmayınca 194 oyun 161'ini alarak muhtar seçildi. Uğur, muhtarlık mazbatasını ve mührünü aldıktan sonra okula gitti. Arkadaşları tarafından sevinçle karşılanan Alan, daha sonra tornanın başına geçerek dersine devam etti. Bir taraftan da üniversiteye hazırlanan Uğur, seçimlerden başarılı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.



Okula gitti



Derse girdi



Mazbatasını aldı

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