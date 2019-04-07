'Uğur'lu zafer

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ndeki seçime damga vuran isim bir lise öğrencisiydi. Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Uğur Alan (18), Söğütlü Mahallesi'nde muhtarlık seçimine girdi. Kendisine rakip çıkmayınca 194 oyun 161'ini alarak muhtar seçildi. Uğur, muhtarlık mazbatasını ve mührünü aldıktan sonra okula gitti. Arkadaşları tarafından sevinçle karşılanan Alan, daha sonra tornanın başına geçerek dersine devam etti. Bir taraftan da üniversiteye hazırlanan Uğur, seçimlerden başarılı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.
Okula gitti
Derse girdi
Mazbatasını aldı
Okula gitti
Derse girdi
Mazbatasını aldı
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