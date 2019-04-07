Emine Erdoğan'dan dünyaya sıfır atık çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Ölüdeniz'de (Dead Sea) yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu- Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, 'sıfır atık projesi'ni anlattı:
Türkıye'de, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye dayanan bir çevre seferberliği başlattık. Himayemde yürütülen sıfır atık projesi ile atıkları kaynağında ayrıştırarak, geri dönüştürüyoruz. Yeni bir yaşam kültürü oluşturmaya çalışıyoruz.
15 aydır uygulanan proje kapsamında, 15 bine yakın kamu kuruluşunda sıfır atık uygulamasına geçildi. Plastik kullanımını azaltmak üzere, tüm marketlerde plastik poşetleri ücretli hale getirdik. İlk bir aylık uygulama sonunda, ülkemizde naylon poşet kullanımı yüzde 70 azaldı.
Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eşi Kraliçe Raniael Abdullah ile bir araya geldi. Erdoğan ve Abdullah, Nehir Vakfı'nın sergilediği geleneksel ürünleri birlikte inceledi.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA YOLCUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na başkanlık edecek. İki lider Türkiye- Rusya ilişkileri ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirecek.
TÜLAY CANPOLAT
Türkıye'de, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye dayanan bir çevre seferberliği başlattık. Himayemde yürütülen sıfır atık projesi ile atıkları kaynağında ayrıştırarak, geri dönüştürüyoruz. Yeni bir yaşam kültürü oluşturmaya çalışıyoruz.
15 aydır uygulanan proje kapsamında, 15 bine yakın kamu kuruluşunda sıfır atık uygulamasına geçildi. Plastik kullanımını azaltmak üzere, tüm marketlerde plastik poşetleri ücretli hale getirdik. İlk bir aylık uygulama sonunda, ülkemizde naylon poşet kullanımı yüzde 70 azaldı.
Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eşi Kraliçe Raniael Abdullah ile bir araya geldi. Erdoğan ve Abdullah, Nehir Vakfı'nın sergilediği geleneksel ürünleri birlikte inceledi.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA YOLCUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na başkanlık edecek. İki lider Türkiye- Rusya ilişkileri ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirecek.
TÜLAY CANPOLAT
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