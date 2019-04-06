Seçimler bitti, sürprizler ise bitmedi. Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı Göktaş Mahallesi'nde çobanlık yapan Barış Yaşar, bu yıl 18 yaşına girdi. İlk kez oy kullandığı seçimde "Ben de adayım" dedi. 150 haneli mahallede muhtar olmak için mücadele etti. Seçimde 500 seçmenden 348'inin oyunu alarak muhtar seçildi.
EN GENÇ ZAFER
Yaşar, Türkiye'nin en genç muhtarı olarak hafızalara yerleşti. Çevresinin ve büyüklerinin ısrarıyla aday olduğunu söyleyen Yaşar, "Ben köyüme hizmet yapacağım. Köyümde yarım kalan parke taşı döşemesini tamamlamak, yol ve su sıkıntılarını gidermek için gayret edeceğim. Sağlık evi yapmak için girişimlerde bulunacağım. Biz gençlerin önünü açmak için elimden geleni yapacağım. Herkesin muhtarı olacağım. Kimseye ayırım yapmadan kapım 24 saat hizmet yapmak için açık olacak" dedi. Baba Vezir Yaşar ise muhtar seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençler için önemli olduğunu belirtti.
18 yaşındaki muhtar Barış Yaşar, "7/24 çalışacağım" dedi.
EN GENÇ ZAFER
Yaşar, Türkiye'nin en genç muhtarı olarak hafızalara yerleşti. Çevresinin ve büyüklerinin ısrarıyla aday olduğunu söyleyen Yaşar, "Ben köyüme hizmet yapacağım. Köyümde yarım kalan parke taşı döşemesini tamamlamak, yol ve su sıkıntılarını gidermek için gayret edeceğim. Sağlık evi yapmak için girişimlerde bulunacağım. Biz gençlerin önünü açmak için elimden geleni yapacağım. Herkesin muhtarı olacağım. Kimseye ayırım yapmadan kapım 24 saat hizmet yapmak için açık olacak" dedi. Baba Vezir Yaşar ise muhtar seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençler için önemli olduğunu belirtti.
18 yaşındaki muhtar Barış Yaşar, "7/24 çalışacağım" dedi.
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