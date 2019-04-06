Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı terörist ifadesinde, PKK terör örgütü içindeyken 'güvenlik' cezası verilen kadın teröristin dikkatini çektiğini, sözde tim komutanından izin alarak 'Elvan' kod adlı bu terörist ile konuştuğunu belirtti.
Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı terörist ifadesinde, PKK terör örgütü içindeyken 'güvenlik' cezası verilen kadın teröristin dikkatini çektiğini, sözde tim komutanından izin alarak 'Elvan' kod adlı bu terörist ile konuştuğunu belirtti.
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