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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 16:36

Teslim olan 'Sami' kod adlı 'lı teröristten korkunç itiraf: Eli ayağı bağlı olan kızı...

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı 'lı teröristin ifadesinde söyledikleri kan dondurdu. 'Elvan' kod adlı kadın teröristin yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: Ona 'neden güvenliktesin?' diye sorduğumda ağlamaya başladı. Tecavüze uğradığını ve bu olaydan sonra evine gitmek istediğini söylediği için güvenliğe atıldığını söyledi ve benden kendisine yardım etmemi istedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı terörist ifadesinde, PKK terör örgütü içindeyken 'güvenlik' cezası verilen kadın teröristin dikkatini çektiğini, sözde tim komutanından izin alarak 'Elvan' kod adlı bu terörist ile konuştuğunu belirtti.

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