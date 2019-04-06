Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Yenigöl Mahallesi'nin eski muhtarı Mehmet Özen, çalışkanlığıyla ünlendi. Vatandaşların 'Atom Karınca' diye hitap ettiği Özen, 2017'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özen'in vefatının ardından muhtarlık görevini, 1'inci aza Muhattin Gök devam ettirdi. 'Atom Karınca'nın eşi Sema Özen ise mahallelilerinin isteği üzerine muhtarlık yarışına girdi. Seçimde Muhitten Gök'e karşı yarışan Özen, 140 oy farkıyla muhtar seçildi. Sandıktan zaferle çıkan Özen, ilk iş olarak eşinin kabrini ziyaret etti. Sema Özen, "Eşimin ölümü bizim için yıkım oldu. Çocuklarım için ayakta olmam lazımdı. Mahallenin de desteğiyle muhtar olmaya karar verdim. İlk projem, muhtar evini evin önüne getireceğim. Muhtar eve gelirse sanki eşim evime gelmiş olacak. Biz de atom karınca gibi çalışacağız" dedi.
Hayatını kaybeden muhtar eşi 'Atom Karınca'nın yerine geçen Sema Özen, muhtar seçilir seçilmez vefat eden eşinin mezarına gitti.
Hayatını kaybeden muhtar eşi 'Atom Karınca'nın yerine geçen Sema Özen, muhtar seçilir seçilmez vefat eden eşinin mezarına gitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.