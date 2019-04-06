31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İstanbul'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı sona erdi.
İstanbul'da oy sayımının tamamlandığı ilçeler şu şekilde; Adalar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Şile, Tuzla ve Ümraniye.
Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy'de tüm oyların sayımı yapılıyor. 19 ilçede ise geçersiz oyların sayımı devam ediyor.
Oyların sayımıyla birlikte aradaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.
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