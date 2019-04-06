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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 16:45

'da flaş gelişme! 14 ilçede oy sayımı tamamlandı

sonrası 'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı tamamlandı. Oyların sayımıyla birlikte ve arasındaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.

İstanbul'da flaş gelişme!

sonrası 'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı sona erdi.

İstanbul'da oy sayımının tamamlandığı ilçeler şu şekilde; Adalar, Bakırköy, , , Beykoz, Büyükçekmece, , Fatih, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli, Şile, Tuzla ve Ümraniye.

Çatalca, Silivri, ve Çekmeköy'de tüm oyların sayımı yapılıyor. 19 ilçede ise geçersiz oyların sayımı devam ediyor.

Oyların sayımıyla birlikte aradaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.

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