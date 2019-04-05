YSK İstanbul yerel seçim son dakika sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul'da yarışı kimin önde götürdüğü Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının kaça düştüğü, iki adayın kaç oy aldığı büyük merak konusu oldu. Yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul oy sayımında son durum ve alınan oy sayıları haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte detaylar... AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.