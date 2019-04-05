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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 10:11

yerel son dakika sonuçları ? oy oranları nedir

sonuçları ve oy farkı oldukça merak ediliyor. İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karar verildikten sonra oy farkı azaldı. ve kaç oy aldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki İstanbul'da a düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'daki geçersiz oyların yeniden sayımı sonrası oluşan rakamları açıkladı. AK Parti lehine olan 11 bin oyun 12 bin 300'e ulaştığını açıklayan Şenocak, "Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." dedi.

YSK İstanbul yerel seçim son dakika sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul'da yarışı kimin önde götürdüğü Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının kaça düştüğü, iki adayın kaç oy aldığı büyük merak konusu oldu. Yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul oy sayımında son durum ve alınan oy sayıları haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte detaylar... AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.

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