YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları açıklaması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İstanbul'da oy sayımı tüm hızıyla sürüyor. Ak Parti'nin yaptığı itirazlar sonrasında yeniden sayılan oylar akabinde fark giderek azalmaya başladı. Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı. Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Yıldırım 131 oy aldı. Ancak tutanağa 1 yazıldı. Yıldırım'ın aldığı 131 oy İmamoğlu'na yazıldı. Peki YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe Beykoz, Bağcılar seçim sonuçları ne oldu? İşte tüm detaylar