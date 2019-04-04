YSK İstanbul son dakika Başakşehir, Fatih, Sarıyer Esenyurt, Esenler, Beykoz ilçe seçim sonuçları oy farkı, oy oranları ne oldu? İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. İstanbul'un 19 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Beykız, Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı Beykoz'da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih'te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. Bu arada Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü.

İstanbul'da 4 ilçede oy sayımı sona erdi

İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

İstanbul'un 19 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı Beykoz'da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih'te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı.

İlçelerdeki geçersiz oy sayımı sonuçları

Esenler

150 sandıkta geçersiz oylar sayıldı AK Parti'ye 58, Chp 17 oy yazıldı. Sayım verileren aranın ardından 12.00'da devam edecek.

Esenyurt

Geçersiz oyların olduğu 560 sandıkta sayım yapıldı, AK Parti'ye 125, CHP'ye 71 CHP oy eklendi. Sayım devam ediyor.

Beykoz

İlçedeki 550 sandıkta yeniden yapılan sayımda AK Parti hanesine 152 oy yazılırken, İmamoğlu'nun hanesine de 74 oy eklendi. Sayım bitti

Fatih

Fatih'te geçersiz oy sayımı tamamlandı. Ancak AK Parti bu sonuçlara da itiraz etti. Yeniden sayım gündemde. Açılan 838 sandıkta AK Parti'ye 250, CHP'ye 78 oy ilave edildi.

Kartal

İstanbul Kartal'da yeniden sayılan sandıklarda, AK Parti'ye fazladan 30 oy yazıldığı tespit edildi. Yanlışlık düzeltildi; Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı.

Arnavutköy

Sayımı iptal edilen Arnavutköy'de maddi kusur sebebiyle 1221 oy AK Parti'ye geçti. CHP'den ise 535 oy eksildi..

Bakırköy

İtirazlar sonuçlandı... AK Parti'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi.

Bağcılar

Bağcılar'da yapılan itiraz sonucu 1533 oy AK Parti'ye 232 oy CHP'ye eklendi.

Bayrampaşa

197 sandıkta geçersiz oyların sayımı bitti. Bu sayım sonucu AK Parti'nin 64, CHP'nin ise 20 oyu geçerli hale geldi.

Ümraniye

Toplam sandık sayısı 1424. Toplam geçersiz oy sayısı, 12366. Geçersiz oylarının tekrar sayımına karar verilen sandık sayısı 922. Sonuç: AK Parti'nin oyu 252 artarken CHP'nin oyu 66 adet arttı. Ümraniye'de sayım işlemleri devam ediyor. Öğlen saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Sarıyer

Sarıyer'de yeniden sayılan 211 sandıkta AK Parti'ye 56, CHP'ye 15 oy eklendi

Başakşehir

Yeniden sayılan 207 sandıkta AK Parti'nin oyları 57 adet artarken CHP oylarında 24 adet artış oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI EN SON SON DURUM

Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü. Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım ise yüzde 48,55 oy oranına sahip. Bugün sayım devam edecek.

İTİRAZLARIN REDDEDİLDİĞİ YERLER

İYİ Parti'nin Uşak merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itiraz reddedildi. Uşak merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın'ın kazandığı duyurulmuştu.

İYİ Parti ve CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki sonuçları için yaptığı itirazı kabul edilmedi.

Kırşehir İl Seçim Kurulu, MHP'nin Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy almıştı.

Eskişehir Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 750 oy alan rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP İlçe Başkanlığının İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde CHP'nin ilçe belediye başkanlığı seçiminde 198 sandıktaki geçersiz oyların, geçersizlik sebeplerinin yeterli olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, sonuç tutanaklarını inceleyerek CHP'nin itirazının somut gerekçeye dayanmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde CHP adayı Kasım Karaköse'nin MHP adayı Gazi Adamhasan'a karşı 417 farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kuruluna tarafından reddedildi.

CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde de AK Parti'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de İYİ Parti'nin ilçedeki tüm sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılması talebini İlçe Seçim Kurulu kabul etmedi. Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin 32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP'nin, Siverek ilçesinde CHP'nin, Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde AK Parti'nin, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP'nin, Darende ilçesinde BBP'nin yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar da reddedildi.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.