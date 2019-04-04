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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 22:07

... ’dan Flaş karar! Oylar yeniden sayılmaya başlandı

... 2019 ’nde usulsüzlük iddiaları ardından ’nin itirazıyla 1. ve 2. bu ilçedeki tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. 2. İlçe ’nun bu kararını Kurulu durdurdu. ise İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Oylar yeniden sayılmaya başlandı.

YSK’dan Flaş karar! Oylar yeniden sayılmaya başlandı

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 2019 'nde usulsüz iddiaları üzerine 'nin 'na başvurmuş, 39 ilçede de seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

AK Parti'nin itiraz ettiği 1. Ve 2. İlçe Seçim Kurulları da değerlendirmeleri sonucu oyların tümünün yeniden sayılmasına karar vermişti. Bu karar sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

İl Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği 'tüm oyların sayılması' kararını bozduğunu açıkladı. Kurulu'nun kararını itiraz üzerine değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ise yeni bir karar vererek 'tüm oyların sayımına fiilen başlanılmış olması nedeniyle kararın kaldırılmasına' hükmetti.

Bu şekilde, İstanbul Maltepe'de tüm oyların sayımına devam edileceği öğrenildi.

Bilindiği gibi bugün akşam saatlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu, seçimleri için kullanılan ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararlarını kaldırmıştı. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'daki tüm ilçelerde geçersiz sayılan oylar yeniden sayılacak.

Sabah

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