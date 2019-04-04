Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde usulsüz iddiaları üzerine AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulları'na başvurmuş, 39 ilçede de seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

AK Parti'nin itiraz ettiği Maltepe 1. Ve 2. İlçe Seçim Kurulları da değerlendirmeleri sonucu oyların tümünün yeniden sayılmasına karar vermişti. Bu karar sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği 'tüm oyların sayılması' kararını bozduğunu açıkladı. İl Seçim Kurulu'nun kararını itiraz üzerine değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ise yeni bir karar vererek 'tüm oyların sayımına fiilen başlanılmış olması nedeniyle kararın kaldırılmasına' hükmetti.

Bu şekilde, İstanbul Maltepe'de tüm oyların sayımına devam edileceği öğrenildi.

Bilindiği gibi bugün akşam saatlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararlarını kaldırmıştı. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'daki tüm ilçelerde geçersiz sayılan oylar yeniden sayılacak.



Sabah