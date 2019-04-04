31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımında büyük usulsüzlükleri deşifre etmeye devam ediyoruz.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyları düşük gösterilirken, birçok sandıkta Binali Yıldırım'ın oylarının CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı açıkça görülüyor.





BEŞ SANDIKTA BİN 121 OY EKREM İMAMOĞLU'NA FAZLADAN YAZILDI

Sadece beş sandıkta Ekrem İmamoğlu'na bin 121 oy fazladan yazıldığı tespit edildi.

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta 132; Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta 328; Sultangazi ilçesi 1378 No'lu sandıkta 369 ve Beykoz 1452 No'lu sandıkta 222 ve Küçükçekmece 2325 No'lu seçim sandıkta 70 oy Ekrem İmamoğlu'na fazladan yazıldı.

BİNALİ YILDIRIM 131 OY ALDI, TUTANAĞA 1 OY YAZILDI

Bağcılar: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı belirlendi. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması dikkat çekiyor. Binali Yıldırım'ın aldığı 131 oy Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.





EKREM İMAMOĞLU'NA 132 OY FAZLADAN YAZILMIŞ OLDU

Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandık seçim tutanağında Ekrem İmamoğlu'na haksız olarak 132 oyun fazladan yazıldığı görülüyor.

BİNALİ YILDIRIM 201 OY ALDI, TUTANAĞI 1 OY YAZILDI

Sultanbeyli: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy aldığı, seçim sandık tutanağında ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1'e düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Yıldırım'ın aldığı 200 oyun gasp edildiği açıkça görüldü. Seçim sandık tutanağına geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi.





EKREM İMAMOĞLU'NA 328 OY FAZLA YAZILMIŞ OLDU

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu seçim sandık tutanağında, Ekrem İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi.

EKREM İMAMOĞLU'NA 369 OY FAZLA YAZILMIŞ OLDU

Sultangazi: 1378 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 208 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 208 oyun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı açıkça görülüyor. Aynı sandıkta Ekrem İmamoğlu'nun 47 oyu Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'e, Binali Yıldırım'ın 208 oyu Ekrem İmamoğlu'na kaydırılmış. Ekrem İmamoğlu, sadece bu sandıkta 369 oy fazla oy almış oldu.





EKREM İMAMOĞLU'NA 222 OY FAZLADAN YAZILMIŞ OLDU

Beykoz: 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 100 oyu Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'e, Binali Yıldırım'ın 161 oyu Ekrem İmamoğlu'na, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oyu Binali Yıldırım'a kaydırılmış

BİNALİ YILDIRIM'IN EKREM İMAMOĞLU'NA GÖRE 70 OYU EKSİK YAZILDI

Küçükçekmece: 2325 No'lu seçim sandık tutanağında; Binali Yıldırım'ın 117, CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil'in 5, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oy aldığı görülüyor.

Söz konusu tutanakta; Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti'nin adaylarının hiç oy almadığı açıkça görülüyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN 117 OYU HİÇ YAZILMAMIŞ!

CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde, Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 2325 No'lu sandıkta Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Binali Yıldırım'ın karşısında yazan 117 olduğunu, Binali Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığını açıkça görülüyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 164 OYU SIFIR OY ALAN VATAN PARTİSİ'NE YAZILMIŞ!

Yapılan kaydırma ile Ekrem İmamoğlu'nun tutanaktaki 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Binali Yıldırım'ın 117 oyu Ekrem İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Binali Yıldırım'a yazıldığı ve sisteme bu şekilde işlendiği tespit edildi.

Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na göre 70 oy eksik yazıldığı açıkça görülüyor.



KENAN KIRAN / SABAH