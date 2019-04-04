İstanbul'da seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. AK Parti 18 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı. Peki YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe seçim sonuçları ne oldu? İşte detaylar