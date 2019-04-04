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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 15:54

yerel sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe Beykoz, Bağcılar seçim sonuçları ne oldu

yerel sonuçları açıklaması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İstanbul'da oy sayımı tüm hızıyla sürüyor. 'nin yaptığı itirazlar sonrasında yeniden sayılan oylar akabinde fark giderek azalmaya başladı. İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.. Peki YSK son dakika en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe Beykoz, Bağcılar seçim sonuçları ne oldu? İşte tüm detaylar. 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

İstanbul'da seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. AK Parti 18 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı. Peki YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe seçim sonuçları ne oldu? İşte detaylar

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