YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları açıklaması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İstanbul'da oy sayımı tüm hızıyla sürüyor. Ak Parti'nin yaptığı itirazlar sonrasında yeniden sayılan oylar akabinde fark giderek azalmaya başladı. İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.. Peki YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe Beykoz, Bağcılar seçim sonuçları ne oldu? İşte tüm detaylar. 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.