Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.04.2019 08:34
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 08:34

Fatih'te geçersiz oyların sayımı sona erdi

Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Fatih'te geçersiz oyların sayımı sona erdi

'da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

"FATİH'TE SAYIM BİTTİ, İTİRAZLARIMIZ YİNE OLDU"
Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.



*Partililer oy sayımın devam ettiği yerlerde beklemeye devam ediyor.

Her iki partinin de heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken, diğer kısmı ise kendilerine ayrılan çadırlarda beklemeye devam ettiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFatih'te geçersiz oyların sayımı sona erdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri