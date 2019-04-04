Atatürk Havalimanı nereye taşınıyor? Taşınma işlemlerine 5 Nisan tarihinde başlanacak ve 6 Nisan 23:59'da sona erecek olan Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. İstanbullulara yapılan uyarılarda yolların kapatılacağı ve trafiğin başka yollara yönlendirileceğinin bilgilendirmeleri yapılıyor. Peki Atatürk Havalimanı nereye taşınıyor? Neden kapanıyor? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Haberimizde tüm detyaları verdik.

ATATÜRK HAVALİMANI NEREYE TAŞINIYOR?

Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi. Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı. Bilal Ekşi, 'Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz.' bilgisini verdi

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

● Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak.

● Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.

● İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat 01.00 ila 6 Nisan saat 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak..

THY'den Atatürk Havalimanı'nın taşınması ile ilgili önemli açıklama

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aycı, taşınmanın şu anda yüzde 25'inin gerçekleştiğini belirtirken, taşınma gününde CNR Fuarı'na gidecek olanların ve Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecek olanların yol güzergahlarını kontrol etmesini istedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi:

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının yüzde 25'i gerçekleşti. 1990'lı yılların başında atılan adımlar, 2000 yılında uluslararası terminalimiz büyütüldü ve genişletildi. Daha modern bir havalimanına kavuşmuştuk. 20 milyon kapasiteli bir yeni terminale kavuşmuştuk. Zaman içerisinde içerideki terminal büyütüle büyütüle kapasite 60-70 milyona dayanmıştı ama yine de yetmez olmuştu.



EN BÜYÜK GÖÇÜ BAŞLATMAK ÜZEREYİZ

Yeni Havalimanımızla birlikte anılarımız gurur anına dönüşecek. Dünyanın sivil havacılıktaki en büyük göçünü başlatmak üzereyiz. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Süreç gece 03'de başlayacak olan büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yeni yuvamıza kavuşmuş olacağız.



TAŞINMA İÇİN BACKUPLAR VAR

Taşınma sırasında hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik şirketiyle birlikte backup planları yaptık. Taşınmayı akamete uğratacak duraksama, arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yola 5 ayrı istasyon kurduk. İstanbul Emniyeti'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği'ne teşekkürler.

CNR FUARI'NA GİDECEKLER VE SINAVA GİRECEKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Basın Ekspress yolunun kapatılması taşınma süresince mümkün olacak. CNR'da fuar ve Açıköğretim sınavları olacak. Bunlarla ilgili özellikle fuarlara gelecek olan ziyaretçilerimize ve çalışanlara ve aynı şekilde sınavlara girecek olan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları öğrenin, güzergahları çalışın ve ne olur işiniz akamete uğramasın. İstanbulluların işinin gücünün aksamasını istemiyoruz. Onlara yaşattığımız zorluk varsa kurumum, arkadaşlarım adına özür diliyorum. İstanbullulara da sesleniyorum, bu süreç içerisinde Basın Ekspress yolunun alternatiflerini kullanın. Saat 14'teki ilk uçuş Ankara'ya olacak.





SON UÇUŞ SİNGAPUR'A OLACAK

Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu Singapur'a olacak. Atatürk Havalimanı bir Ankara uçuşuyla başlayan sivil havacılık macerasını misyonunu, görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla sivil havacılık sahnesine veda ediyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni başarılara şahit olacağız, yeni başarı hikayelerini beraber yazacağız.

TRANSFER YOLCUNUN MERKEZİ İSTANBUL

Transfer yolcunun yeni merkezi İstanbul olacak. Transit yolcunun yeni en önemli rotası İstanbul olacak. Geniş gövdeli uçaklarla yeni destinasyonlara beraber uçacağız. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite sınırından dolayı bazı havayolları hublarını bize kapatmışlardı. Şimdi yeni anlaşmalarla onların bize bizim onlara uçmamızı sağlayacağız. Çin'den de gelen havayolları da İstanbul Havalimanı'na uçacak. Japonları da bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de merakla bekliyoruz.2 pistle birlikte kapasite anlamında yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlamış olacağız."

YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım metro, hızlı tren, taksi, otobüs ve özel araçlarla sağlanacak.

+ İstanbul Havalimanı'na otobüs ile ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Havaalanından şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

– İstanbul Havalimanı metro ile ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

– İstanbul Yeni Havalimanı taksi ile ulaşım

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni havaalanına yapılacak taksi hizmetleri konusunda İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. İlk etapta 660 taksinin çalışacağı havalimanında talebe göre taksi sayısı artabilecek.

– İstanbul Havalimanı özel araçla ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçla ulaşım için en kolay güzergah üçüncü köprü üzerinden sağlanıyor. Havalimanındaki kapalı ve açık otopark kapasitesi 40 bin. İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çok sayıda oto kiralama ofisinin de yer alacağı havalimanında ulaşımı kolaylaştırmak adına paylaşımlı araç uygulamalarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.