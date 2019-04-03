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'Zaferin ortağı sensin’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP siyasetinin çöktüğünü gösteren Şırnak'ta seçimin kazanılmasına büyük katkı sağlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

'Zaferin ortağı sensin’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP siyasetinin çöktüğünü gösteren Şırnak'ta seçimin kazanılmasına büyük katkı sağlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Atan, Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak, "Zaferin ortağı sensin. Bundan sonra her şey çok güzel olacak" dediğini belirtti.


EDA IŞIK

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