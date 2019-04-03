Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP siyasetinin çöktüğünü gösteren Şırnak'ta seçimin kazanılmasına büyük katkı sağlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Atan, Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak, "Zaferin ortağı sensin. Bundan sonra her şey çok güzel olacak" dediğini belirtti.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.