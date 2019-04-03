Kıran kırana

Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 8 ilde birinci ve ikinci sıradaki aday arasındaki fark bin oyun altında. 90 ilçede ise ilk 2 sıradaki adaylar arasındaki fark 100 oydan az. 7 ilçede de fark 10'un altında. Bartın'da MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oyla birinci, AK Parti'li Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oyla ikinci sırada yer alıyor.
ÇEKİŞME YAŞANDI
Giresun'da AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306 oy alırken, ikinci sıradaki CHP'li Kerim Aksu ise 30 bin 26 oya ulaştı. Farklı illerden 90 ilçede ilk sıradaki belediye başkan adayı ile ikinci sıradaki aday arasında 100 oydan az fark oluştu. Malazgirt'te AK Parti'li Cengiz Altın 3 oy farkla belediye başkanlığına seçildi. Artvin Yusufeli'de de AK Parti'li Eyüp Aytekin, CHP'li Barış Demirci'yi 3 oy farkla geride bıraktı. Muş'ta ise AK Parti'li Feyat Asya 538 oy farkla ilk sırada yer aldı, Sırrı Sakık'ı solladı.
ÇEKİŞME YAŞANDI
Giresun'da AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306 oy alırken, ikinci sıradaki CHP'li Kerim Aksu ise 30 bin 26 oya ulaştı. Farklı illerden 90 ilçede ilk sıradaki belediye başkan adayı ile ikinci sıradaki aday arasında 100 oydan az fark oluştu. Malazgirt'te AK Parti'li Cengiz Altın 3 oy farkla belediye başkanlığına seçildi. Artvin Yusufeli'de de AK Parti'li Eyüp Aytekin, CHP'li Barış Demirci'yi 3 oy farkla geride bıraktı. Muş'ta ise AK Parti'li Feyat Asya 538 oy farkla ilk sırada yer aldı, Sırrı Sakık'ı solladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.