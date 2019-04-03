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İnce’nin dünürü kaybetti

İnce’nin dünürü kaybetti
CHP'li 'nin dünürü Özcan Işıklar, seçimin kaybedenleri arasında yer aldı. Işıklar'ın Silivri Belediye Başkanlığı son buldu. Silivri'de seçimi Millet İttifakı'nın adayı MHP'li Volkan Yılmaz kazandı. Yılmaz yüzde 46.66 oy aldı. Işıklar'ın oyu ise yüzde 43.97'de kaldı. Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Arda Salih ile Özcan Işıklar'ın kızı Göknil, 2017'de dünya evine girmişti.

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