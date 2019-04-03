İzmir'in Bayındır Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçerken; ilçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi. Aydilek, "Seçimi kaybeden başkan Ufuk Sesli, 5 yıl boyunca hiçbir hizmet üretmedi. Halka da kötü davrandı. Biz bunu il başkanına da söyledik. Genel başkan yardımcılarına da söyledik ancak dinletemedik. Böyle olacağı belliydi" şeklinde konuştu.
- Güncel
- 03.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.