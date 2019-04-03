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'li Hüseyin Behzat Aydilek çivi çakmadı hezimete uğradı

Çivi çakmadı hezimete uğradı
İzmir'in Bayındır Belediyesi 'den AK Parti'ye geçerken; ilçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi. Aydilek, "Seçimi kaybeden başkan Ufuk Sesli, 5 yıl boyunca hiçbir hizmet üretmedi. Halka da kötü davrandı. Biz bunu il başkanına da söyledik. Genel başkan yardımcılarına da söyledik ancak dinletemedik. Böyle olacağı belliydi" şeklinde konuştu.

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