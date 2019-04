31 Mart yerel seçim sonuçları kesin oy oranları belli olmaya başlıyor. AK Parti'nin Ankara için YSK'ya yaptığı başvuru sonucunda Ankara'nın bazı ilçelerinde oylar yeniden sayılıyor. AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Yeniden sayım yapılacak ilçeler şu şekilde; Polatlı, Çubuk, Çamlıdere, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Keçiören, Çankaya, Şereflikoçhisar, Sincan ve Bala.

Ankara'da 11 ilçede oylar yeniden sayılıyor

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi. Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Ankara'da el değiştiren ilçeler hangileri



AKYURT

AK Parti

HİLAL AYIK

AYAŞ

AK Parti

BURHAN DEMİRBAŞ

BALA

AK Parti

AHMET BURAN

BEYPAZARI

AK Parti

TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE

AK Parti

HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA

CHP

Alper Taşdelen

ÇUBUK

AK Parti

BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ

CHP

Adem Barış Aşkın

ETİMESGUT

MHP

Enver Demirel

EVREN

AK Parti

HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÖLBAŞI

MHP

Ramazan Şimşek

HAYMANA

AK Parti

ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN

AK Parti

SERHAT OĞUZ

KALECİK

AK Parti

DUHAN KALKAN

KEÇİÖREN

AK Parti

TURGUT ALTINOK

KIZILCAHAMAM

AK Parti

SÜLEYMAN ACAR

MAMAK

AK Parti

MURAT KÖSE

NALLIHAN

AK Parti

İSMAİL ÖNTAŞ

POLATLI

MHP

Mürsel Yıldızkaya

PURSAKLAR

AK Parti

AYHAN YILMAZ

SİNCAN

AK Parti

MURAT ERCAN

YENİMAHALLE

CHP

Fethi Yaşar

ALTINDAĞ

AK Parti

ASIM BALCI

ŞEREFLİKOÇHİSAR

AK Parti

MEMİŞ ÇELİK

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.

Mükerrer oy nedir, ne demektir?

Mükerrer oy; her kişinin tek bir oy kullanma hakkı olduğunu hiçe sayarak birden fazla oy kullanmasıdır. Mükerrer oy durumlarının ortaya çıkmaması için genelde kişilerin parmaklarına oy kullanmış olduklarına dair işaretler bırakılmaktadır. Mükerrer oy kullanmak, kullanan kişiye göz yummak ya da ortam hazırlamak son derece büyük bir suçtur. Bu nedenle seçim dönemlerinde her partiden ya da her kuruldan kişiler oy kullanma alanında olur ve oy takibi yaparlar. Bu takip sayesinde bir kişinin aynı yerde birden fazla oy kullanma işlemi yapması imkansız bir hal alır. Mükerrer oy cezası son dönemde oldukça az karşılaşılan bir durum. Bütün işlemlerin online bir şekilde yapılıyor olması, seçmen listeleri, kimlerin nerede oy kullanacağı gibi durumların netleşmesi ile artık kişiler birden fazla oy kullanamıyorlar.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY KULLANILACAK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLERİ NELERDİR?

Belediye başkanı görevleri, belediye başkanı seçildikten hemen sonra kişinin gerçekleştirmeye hazır olması gereken görevlerdir. Adaylığını koyacak kişinin görevinin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.

Belediyenin çıkarlarını ön planda tutmak,

Belediyenin teşkilatlarını ve personellerini yönlendirmek,

Belediyenin idari ve mali yönetiminde belirli stratejiler oluşturmak ve bütçenin doğru yönetilmesini sağlamak,

Belediyeyi resmi bir şekilde temsil etmek ya da yerine birini vekil olarak göndermek,

Encüman ile belediye meclisine başkanlık yapmak,

Belediye meclisi tarafından alınan kararları yerine getirmek,

Belediye içinde bulunan tüm kurumların denetimini sağlamak,

Belediyenin hizmet vermekte olduğu halkın ihtiyaç ve huzuruna yönelik çalışmalar yapmak.(Asli Yaptığı Görevlerini reklam amaçlı kullanmaz )

ANKARA'NIN TARİHİ

Ankara ve çevresinde yapılan arkeoloji kazıları sonucunda tarihi Bronz çağındaki Hatti Uygarlığına kadar gider. Hatta Yontmataş devrinden kalma araç-gereçler ortaya çıkarılmıştır. İsa'dan önce 2000'li yıllarda yöredeki ilk yerleşme merkezinin Anadolu'da ilk siyasal birliği sağlayan Hititler döneminde kurulduğu sanılmaktadır. İ.Ö. VIII. yy'da Frigyalıların eline geçmiş, İ.Ö. VIII. yy'da Frigyalılar Lidyalılara bağımlı hale gelmişler, İ.Ö.547'de Lidya kralının Perslere yenilmesinden sonra da Pers egemenliği başlamıştır. Batı Anadolu'daki Sardeis (Sardes) ile İran'daki Susa kentleri arasında uzanan Kral yolu üstünde yer alan Ankara, Persler döneminde önemli bir konaklama ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

ANKARA'NIN İLK İSMİ NEDİR?

İsa'dan önce üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara'yı başkent yapmıştır. İlin tarihteki ismi "Ankyra"dır. Ankara, İ.Ö.II.yy'da Roma İmparatorluğu'na katılmış ve önemli bir askeri merkez haline gelmiştir.Romalılar döneminde tapınaklar, hamamlar ve hipodrom yapılan (günümüze bu yapıtlardan Augustus tapınağı ile Roma hamamının bir bölümü kalmıştır) kent, Bizans döneminde, (395-1073) kalın bir dış surla çevrildi ve tam bir Ortaçağ kenti görünümü aldı. 1071'de Selçukluların Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'ya girmelerinden sonraki yıllarda Ankara, Bizanslılar ve Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirdi. Selçuklular döneminde Ankara kenti, kalın surlarla çevriliydi ve askeri önemini korumaktaydı; ama ana ulaşım yollarına göre sapa kaldığından ticari önemini yitirmişti.

ANKARA NASIL BAŞKENT OLDU?

Kurtuluş savaşı sırasında 1920'de Ankara merkez üs olarak seçildi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. 13 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle başkent ilan edildi. Sonrasında da 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara bozkırın ortasında çorak bir kasaba görünümündeydi. O günlerde Avrupa'dan şehir mimarları getirilerek bugünkü modern Ankara'nın temelleri atıldı. Prof. Hermann Jansen'in hazırladığı kent planı çerçevesinde imar hareketleri hız kanırken diğer yandan, kamu yönemitinin başlıca kurumları kentte örgütlenmeye başlamıştır.

Nüfus'u 1920'lerde 25.000 dolaylarında olan kent büyümüş ve 1990'lı yıllarda 4 milyona ulaşmıştır.