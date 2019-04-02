Miraç Kandili bu sene 13 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Miraç kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız; Bu arada Miraç Kandil'i gecesi oldukça önem arz etmektedir. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.