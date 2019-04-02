Seçimlerde bazı adaylar kıl payı kazanırken, bazıları ise oy rekoru kırdı. AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay, yüzde 70.69 oy aldı. Rakibi İYİ Partili Oğuz Şimşek'e fark attı. Şimşek, yüzde 20.05 oy oranında kaldı. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu yüzde 64.50, İYİ Parti adayı Atakan Aksoy ise yüzde 29.54 oy topladı.
Rize'de Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Rahmi Metin ise oyların yüzde 72.71'sini aldı, en yakın rakibi CHP adayı Ayhan Akyüz yüzde 13.56 oy alabildi. Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ekrem Yüce yüzde 65.02 oy aldı, Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Cihan Kolip yüzde 27.60'ta kaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti adayı Selahattin Gürkan, yüzde 22.07'lik oyla ikinci sırada yer alan CHP adayı Soner Gökçe'den yüzde 46.78 fazla oy aldı. Gürkan'ın oyu yüzde 68.85 oldu. Rize, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'da AK Parti, Batman ve Diyarbakır'da ise HDP'nin adayları rekor oya ulaştı.
Rize'de Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Rahmi Metin ise oyların yüzde 72.71'sini aldı, en yakın rakibi CHP adayı Ayhan Akyüz yüzde 13.56 oy alabildi. Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ekrem Yüce yüzde 65.02 oy aldı, Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Cihan Kolip yüzde 27.60'ta kaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti adayı Selahattin Gürkan, yüzde 22.07'lik oyla ikinci sırada yer alan CHP adayı Soner Gökçe'den yüzde 46.78 fazla oy aldı. Gürkan'ın oyu yüzde 68.85 oldu. Rize, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'da AK Parti, Batman ve Diyarbakır'da ise HDP'nin adayları rekor oya ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.