AK Parti rekoru Delice’de kırdı

Türkiye'nin birçok ilinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak siyasi tarihinde 15'inci seçim rekorunu kıran AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe bazında en fazla oyu Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nde aldı. Delice, yüzde 85.5'lik oy oranıyla, AK Parti'nin Türkiye genelinde en fazla oy aldığı ilçe oldu. Seçimi rekor bir oyla kazanan Turgut Özdağ, "Bir dahaki seçimde bu başarıyı yüzde 99 ile taçlandıracağız" dedi.
TÜLAY CANPOLAT
TÜLAY CANPOLAT
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