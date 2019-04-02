İşte 31 Mart'ta sandıktan çıkanlar

Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı. Sandıklar açıldıkça heyecan katlandı. Bazı yerde ise kıyasıya rekabet yaşandı. Demokrasilerde bir oyun bile önemli olduğu yine kanıtlandı. Bazı adaylar, son anda seçimi kazandı. Edirne'nin Keşan İlçesi'nde belediye başkanlığı yarışı kızıştı.
18 bin 414 oy alan AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu, seçimi 11 oy farkıyla kazandı. CHP aday Şenol Yalı ise 18 bin 403 oyda kaldı. Kırıklareli'de de kıl payı bir yarış vardı. Keskin İlçesi'nde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım 1 oy farkla kazandı. Yıldırım, bin 799 oy ile yeniden belediye başkanı seçilirken, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 798 oy aldı.
Dede Yıldırım, rakibine 1 oy fark attı.
Artvin Yusufeli'de de seçmenler nefes nefese kaldı. AK Partili Eyüp Aytekin, seçimleri 3 oy farkla kazandı. Aytekin bin 819 oy alırken, CHP'li rakibi Barış Demirci ise bin 816 oyda kaldı. Yalova'da da benzer bir sonuç çıktı. Geçtiğimiz yerel seçimlerde 28 oy farkla kazanan CHP'li Vefa Salman, yine kıl payı kazandı. Salman, 28 bin 783, AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 163 oy aldı. 620 oy farkıyla kazanan Salman, "Nakavtla yendik" açıklamasını yaptı.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle tanınan oyuncu Güven Hokna, seçimlerde DSP'den Üsküdar'da aday gösterildi. AK Parti adayı Hilmi Türkmen yüzde 48.11 oy alarak başkan seçilirken, Hokna ise yüzde 1.01 oy alabildi.
PASCAL'A OY ÇIKTI
Sandıktan ilginç isimler çıktı! Antalya Alanya'da bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken, Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına "Tek Başkan Süleyman Seba", Belediye Meclisi oy pusulasına da "Muhtar Pascal Nouma" yazdı. Seçmenin büyükşehir oyu geçerli sayılırken, diğer iki oy geçersiz sayıldı.
İSTANBUL'UN İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞKANI
İstanbul Sancaktepe'de AK Partili Şeyma Döğücü, sandıkta zaferini ilan etti. Oyların yüzde 49.92'sini alarak Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. Döğücü, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olarak tarihe geçti. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Döğücü, halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapıyor.
ENGEL TANIMADI
İstanbul Avcılar Belediye Başkanlığı'nı, CHP'li Turan Hançerli kazandı. 1993'te geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve hayatına iki protez kol ile devam eden Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olarak hafızalara kazındı.
18 bin 414 oy alan AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu, seçimi 11 oy farkıyla kazandı. CHP aday Şenol Yalı ise 18 bin 403 oyda kaldı. Kırıklareli'de de kıl payı bir yarış vardı. Keskin İlçesi'nde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım 1 oy farkla kazandı. Yıldırım, bin 799 oy ile yeniden belediye başkanı seçilirken, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 798 oy aldı.
Dede Yıldırım, rakibine 1 oy fark attı.
Artvin Yusufeli'de de seçmenler nefes nefese kaldı. AK Partili Eyüp Aytekin, seçimleri 3 oy farkla kazandı. Aytekin bin 819 oy alırken, CHP'li rakibi Barış Demirci ise bin 816 oyda kaldı. Yalova'da da benzer bir sonuç çıktı. Geçtiğimiz yerel seçimlerde 28 oy farkla kazanan CHP'li Vefa Salman, yine kıl payı kazandı. Salman, 28 bin 783, AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 163 oy aldı. 620 oy farkıyla kazanan Salman, "Nakavtla yendik" açıklamasını yaptı.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle tanınan oyuncu Güven Hokna, seçimlerde DSP'den Üsküdar'da aday gösterildi. AK Parti adayı Hilmi Türkmen yüzde 48.11 oy alarak başkan seçilirken, Hokna ise yüzde 1.01 oy alabildi.
PASCAL'A OY ÇIKTI
Sandıktan ilginç isimler çıktı! Antalya Alanya'da bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken, Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına "Tek Başkan Süleyman Seba", Belediye Meclisi oy pusulasına da "Muhtar Pascal Nouma" yazdı. Seçmenin büyükşehir oyu geçerli sayılırken, diğer iki oy geçersiz sayıldı.
İSTANBUL'UN İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞKANI
İstanbul Sancaktepe'de AK Partili Şeyma Döğücü, sandıkta zaferini ilan etti. Oyların yüzde 49.92'sini alarak Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. Döğücü, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olarak tarihe geçti. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Döğücü, halen İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapıyor.
ENGEL TANIMADI
İstanbul Avcılar Belediye Başkanlığı'nı, CHP'li Turan Hançerli kazandı. 1993'te geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve hayatına iki protez kol ile devam eden Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olarak hafızalara kazındı.
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