Usandık! Yurt genelinde 9 ölü 108 yaralı

Tüm yurtta vatandaşlar anayasal haklarını kullanmak için sandık başına gitti. Birçok kavga meydana geldi. 9 kişi yaşamını yitirirken 108 kişi yaralandı. Malatya Pütürge'de bir okulda, sandık görevlileri ile bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma yaşandı. Silahlı çatışma çıktı. Kavgada Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş, öldü, Ali Aktaş ise yaralandı. 4 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te sandıkların kapanması sırasında muhtar adayları arasında tartışma çıktı. 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 57 kişi yaralandı. Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken, sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip öldü. Partil mensupları arasında çıkan kavgalarda 37 kişi yaralanırken, meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı.
TEKME TOKAT SALDIRDILAR
Adana'nın Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Emniyet güçleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.
MUHTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Şanlıurfa'da Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. 25 kişi yaralandı. Polis, bölgede önlem aldı.
İstanbul Üsküdar'da İrfan Korkmaz, eşi ve kızı ile birlikte oy kullanacağı okula doğru yola çıktı. Araç apartman boşluğuna düştü. Aile ölümden döndü.
TEKME TOKAT SALDIRDILAR
Adana'nın Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Emniyet güçleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.
MUHTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Şanlıurfa'da Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. 25 kişi yaralandı. Polis, bölgede önlem aldı.
İstanbul Üsküdar'da İrfan Korkmaz, eşi ve kızı ile birlikte oy kullanacağı okula doğru yola çıktı. Araç apartman boşluğuna düştü. Aile ölümden döndü.
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