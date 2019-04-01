24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, oyunu kullanmaya basın ordusuyla gitmişti. Kameralar ve mikrofonlar ona çevrilmişti. Basın, İnce'ye yoğun ilgi göstermişti. Ancak sandıklar açıldıktan sonra İnce hem seçimi hem de ününü kaybetti! Önceki seçimde basının peşinden koştuğu İnce, dün gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde basını karşısında göremedi! Yalova'nın Elmalı Köyü'nde oyunu kullanan Muharrem İnce'nin yanında kimsenin olmadığı gözlendi. İnce'nin yanında sadece bir kişinin olması dikkat çekti. Söz konusu kişi, cep telefonuyla Muharrem İnce'nin fotoğrafını çekti. İnce, sosyal medyadan oy kullanırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından gözler önüne serdi. İnce, "Daha iyi bir gelecek umuduyla eşimle birlikte oyumuzu kullandık" dedi. İnce'nin fotoğrafı, "O artık sandıkta tek başına" dedirtti.
24 Haziran 2018
31 MART 2019
24 Haziran seçimlerinde basın ordusuyla sandığa giden CHP'li Muharrem İnce, dün oyunu Yalova'da kullandı. Ancak etrafındaki halka iyice daraldı. Yanında sadece 1 kişi vardı!
24 Haziran 2018
31 MART 2019
24 Haziran seçimlerinde basın ordusuyla sandığa giden CHP'li Muharrem İnce, dün oyunu Yalova'da kullandı. Ancak etrafındaki halka iyice daraldı. Yanında sadece 1 kişi vardı!
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