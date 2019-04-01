‘Milleti beklemek benim için şereftir’

Eski Başbakan Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte oyunu kullanacağı Yeniköy İlkokulu'na gitti. Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığa giderek sırada bekledi. Ardından kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Çiller, sırada bekletildiği için özür dileyen görevlilere de "Milleti beklemek benim için şereftir. Aksini yapıp öncelik tanısaydınız kabul etmezdim" diye cevap verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Çiller, hatıra fotoğrafı da çektirdi.