Bakan Zehra Zümrüt Selçuk oyunu Ankara'da kullandı

Ankara'da Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4256 numaralı sandıkta oyunu kullanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, seçim sonuçlarının hem Ankara'ya hem de Türkiye'ye 'hayırlı olması' dileğinde bulundu. Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.