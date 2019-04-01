Atabey’in acı günü!

Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Belediye Başkan adayı olan Ahmet Dölekli (39), dün sabah oyunu kullandıktan sonra, yanındaki akrabalarıyla birlikte okulları ve sandık görevlilerini dolaşmaya başladı. Dölekli, kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla attı. Ahmet Dölekli, amcası Mennan Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli ile Tahir Akçay ve Emre Kurt yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Atilla Dölekli kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Dönekli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen 28 Şubat'taki Erzurum mitinginin ardından sohbet ettiği 8 yaşındaki Atabey Dölekli'nin babası çıktı.
Küçük çocuk, Erdoğan'a, kendi tespihini tespihini hediye etmiş, Erdoğan'da, "Senin elin boş kalmasın. Ölene kadar kaybetme" diyerek cebinden çıkardığı kuka yapımı kendi tespihini hediye etmişti.
FURKAN NEHRİ
Küçük çocuk, Erdoğan'a, kendi tespihini tespihini hediye etmiş, Erdoğan'da, "Senin elin boş kalmasın. Ölene kadar kaybetme" diyerek cebinden çıkardığı kuka yapımı kendi tespihini hediye etmişti.
FURKAN NEHRİ
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