31 Mart 2019 YSK seçim sonuçları son dakika haberleri açıklaması yerel seçim sonuçları hangi parti hangi ilde kazandı tüm gelişmeler haberimizde olacak. 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oylarını kullandı. 31 Mart 2019 il il seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Peki Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları ne oldu? Yaptığımız makalede, hangi ilde hangi parti kapandı bilgisini size sunuyoruz. YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor..

YSK BAŞKANINDAN 31 MART SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün Malatya Pütürge ilçemizde meydana gelen üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe Seçim Kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanallarına ihbarda bulunulmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Seçimde emeği seçen siyasi partilerimize, mühendislerimize, desteklerini esirgemeyen tüm kamu ve kuruluşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. İşte Cumhur İttifakı'nın saat 20.30 itibariyle en yüksek oy aldığı iller;

1- BAYBURT: 87.34

2- ÇANKIRI: 82.66

3- AKSARAY: 81.71

4- GÜMÜŞHANE: 79.94

5- RİZE: 79.26

6- KASTAMONU: 79.07

7- KİLİS﻿​​: 79.05

8- DÜZCE: 76.13

9- YOZGAT: 75.93

10- NEVŞEHİR: 73.92

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

SAAT 20.30 İTİBARIYLA ''MİLLET İTTİFAKI''NIN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER

Ankara

Edirne

Tekirdağ

Çanakkale

Bolu

İzmir

Aydın

Muğla

Bilecik

Eskişehir

Hatay

Yalova

Burdur

Antalya

Mersin

Kırşehir

Adana

Sinop

Artvin

Ardahan

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor..

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 81 ilde sandık başına gitti. Saat 18:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILDI

Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE OY PUSULALARI TEK ZARFA KONULDU

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMİ BİTMEDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILMAYACAK

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelikle tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI OYLARIN SAYILMASI

YSK'dan gelen açıklamaya sandıkların kapanma saatinden önce oyların sayılmasına başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Oy pusulalarının sayımında da belli bir sıra takip edilecek. Buna göre büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Oyunu kullanan Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Yerel seçimler merkezi sisteme de güç katacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3300 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MALATYA'DAKİ OLAY GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZDÜ

"Tabi 56 milyon Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı... Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Fakat bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir bu noktada yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar da iyi gidiyor.

YEREL SEÇİMLER MERKEZİ SİSTEME DE GÜÇ KATACAK

Başta tabi 30 büyükşehrimiz olmak üzere, seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren güç katacaktır.

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'na oy verdim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Anıttepe Ortaokulu'na geldi.



Görevlilerle tokalaşan Bahçeli, 1326 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli idareler seçimlerinin millet ve bütün siyasi partiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Yoğun bir çalışma döneminden sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler. Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

31 MART 2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

YSK'nın verilerine göre 2019 seçimlerinin kayıtlı seçmen sayısı 57 milyon 58 bin. Bu veriye göre 2014'teki son yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 4,5 milyon daha arttı. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğu, %90'ı büyük şehirlerde bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ise seçmen sayısındaki artık 1. milyon 156 bin oldu. Bu kişiler ilk defa bu yıl oy kullanacaklar.

Seçmenlerle ilgili istatistiklere göre 57 milyon seçmenin 28.9 milyonu yani %50,7'si kadın, 28.1 milyonu yani %49.3'ü ise erkek.

Türkiye'nin dört bir yanında okullarda sandıklar kuruldu ki 2019 yerel seçimleri için sandık sayısı 194 bin 390 olarak açıklandı. Bu sandıkların yüzde 74'ü de nüfusu 750 ini aşan 30 büyükşehirde kayıtlı. Bu sandık sayılarına cezaevlerindeki sandıklar dahil değil.

Önceki seçimlerden farklı olarak YSK bir sandıkta oy kullanabilecek kişi sayısında da artıma gitti ve bu sayı 300'den 350'ye getirildi.

Adaylara bakıldığında bu seçimlerde ilginç istatistiklerin oluştuğu görülüyor. Büyükşehir belediye seçimlerinde toplam 316 adayın 73'ü bağımsız aday. Adayların eğitim düzeyi yüksekliğine bakıldığında şehirlerin nüfusu ile doğru orantılı olduğu görülüyor.

Büyükşehirlerde adayların yüzde 70'i üniversite ya da yüksekokul mezunu. İlçe bazında adayların yüksek öğrenim oranı yüzde 44'e düşüyor. İlçe başkanlığı adaylarında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 12 iken büyükşehirlerde bu oran yüzde 6.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.