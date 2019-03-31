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31 MART ESKİŞEHİR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Eskişehir yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

CHP'nin adayı Yılmaz Büyükerşen ve Ak Parti'nin adayı Burhan Sakallı arasında kıran kırana bir çekişme yaşanıyor.

Burhan Sakallı - %46,13

Yılmaz Büyükerşen - %48,50

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ESKİŞEHİR'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİR?

AK Parti: Burhan Sakallı

CHP: Yılmaz Büyükerşen

Saadet Partisi: Levent Baştürk

Vatan Partisi: Raif Eşkinat

AK PARTİ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BURHAN SAKALLI KİMDİR?

1962 senesinde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek Köyünde dünayay geldi. 1974'de Kurtuluş İlköğretim Okulu'nu, 1977'de Dinek Ortaokulunu, 1980'de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1984'de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2008'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987'de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı. 1988'den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya 'da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı.

1988'de 1. Özel Öğretim Kurumları Kongresi'nin editörlüğünü üstlendi.

1997'de Türkiye'de ilk kez yapılan 1. ve 2. Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi'nin sekreterliğini yaptı.

2002 yılında Uluslararası Katı Atık Birliği (UKAB)'nin kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli belgesellerde metin yazarlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde tebliğler ve bildiriler sundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda danışman olarak çalıştı.

Yazı, deneme ve makaleleri, Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak, Zaman, Hakimiyet ve İki Eylül gibi gazetelerde; Hece, Kırağı, Jurnal, Martı, Mavi gibi dergilerde; 40 ikindi.com, enine boyuna.net gibi Internet portallarında yayımlandı.

29 Mart 2009 seçimlerinde II. defa Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na seçilen Burhan Sakallı, Eskişehir'in en büyük Toplu Konut Projeleriyle 25.000 kişinin ev sahibi olmasına olanak sağladı. Kaderine terk edilen Odunpazarı Evlerini restore ederek hem tarihi mirasımıza sahip çıktı, hem de Odunpazarı'ndan bir Türkiye markası çıkarttı.



Türkiye'nin ve dünyanın ilk Lületaşı Müzesi'ni hizmete açtı. Yıkılmak üzere olan Atlıhan'ı yeniden inşa ederek Eskişehir'in lületaşı, gümüş gibi değerlerini hayata döndürdü.

Türkiye'ye örnek olan ve ödül alan Geri Kazanım Projesiyle çevre kirliliğini önledi ve ekonomiye büyük katkı sağladı. 25.000 kişiyi OMEK'ile meslek sahibi yaptı.

Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi ile kültür ve sanatta öncü rol oynadı. Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Eskişehir'e modern kültür ve sanat merkezleri kazandırdı.

Eskişehir'in ilk ve tek, kadınlar, gençler ve çocuklar için, "Sosyal Yaşam Merkezi" kurdu. Yeşil alan çalışmaları ile Avrupa Birliği standartlarını yakaladı. Eskişehir'in ilk Hobi Bahçelerini kent halkın hizmetine sundu.

Başta Hamamyolu, Deliklitaş, Asarcıklı Caddeleri ve Dershaneler bölgesi olmak üzere 27 sokak ve caddeyi prestijli caddeler haline getirdi.

Sivil Toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak demokratik ve katılımcı belediyeciliğin örneği oldu. Paylaşım Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek verdi.

Modern, kullanışlı kapalı pazaryeri inşa etti. Tretuvar, asfalt, kilitlitaş yapımında Türkiye rekorları kırdı.

Görevi süresince 20'in üzerinde ödül alan ve başarılı çalışmalarını taçlandıran Burhan Sakallı evli ve üç çocuk babası.

2019 Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı

CHP ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından biri oldu. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.

1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nu Eskişehir'de açan Yılmaz Büyükerşen aynı zamanda bir sanatçıdır.

Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

1999 yılında siyasete atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi.

2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

OY PUSULASINI YIRTMAYIN

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

SADECE ZARF VE OY

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

ÖNCELİKLİLER

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

TÖRENLERE AİT YASAKLARI

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Eskişehir Tarihi

Cumhuriyetin ilanından sonra, sancak ve mutasarrıflıkların il yapılmaları üzerine, Eskişehir'de 1923 yılında il olmuştur. 1926 yılında Eskişehir'in Sivrihisar, Mihallıçcık ve Seyitgazi olmak üzere üç ilçesi bulunuyordu. 28.06.1954 tarihinde 6321 sayılı kanunla Çifteler, Mahmudiye, 27.06.1957 tarihinde 7033 sayılı kanunla Sarıcakaya ilçe haline getirildi ve Eskişehir'in ilçe adedi 6'ya çıkmış oldu.

Daha sonra 19.06.1987 tarihinde 3392 sayılı kanunla Alpu, Beylikova, İnönü; 9.05.1990 tarih ve 3544 sayılı kanunla Günyüzü, Han ve Mihalgazi ilçe haline getirilmiştir. Böylece ilçe sayısı 12'ye çıkmıştır.