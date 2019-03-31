Mehmetçik, Kandil Dağı'ndaki hainlere göz açtırmadı. F-16'larımız, terör örgütü PKK sığınaklarını başlarına yıktı.
'Pençe' operasyonu sabah 04.00'te başladı. İHA'ların tespit ettiği sözde karargâhların tümünün imha edildiği açıklandı.
Mehmetçik, Kandil Dağı'ndaki hainlere göz açtırmadı. F-16'larımız, terör örgütü PKK sığınaklarını başlarına yıktı.
'Pençe' operasyonu sabah 04.00'te başladı. İHA'ların tespit ettiği sözde karargâhların tümünün imha edildiği açıklandı.
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