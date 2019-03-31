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Diyarkır’dan kalkan F-16’lar ’nın Kandil’deki sığınaklarını yerle bir etti

Diyarkır’dan kalkan F-16’larımız, terör örgütü ’nın Kandil’deki sığınaklarını yerle bir etti.

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