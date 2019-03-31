31 Mart 2019 Bilecik son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Bilecik 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Bilecik ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Bilecik yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Bilecik yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

31 MART BİLECİK SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Bilecik yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Bilecik Belediye Başkanı'nın kim olduğu henüz açıklanmadı. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerin ardından belli olacak Bilecik'in yeni belediye başkanı açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti'nin 31 Mart 2019 seçimleri için Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can oldu.

CHP Bilecik Belediye Başkan adayları;

Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin oldu.

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan adayı: Vedat Kazıcı(Mevcut Başkan)

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı: Mehmet Talat Bakkacıoğlu



Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan adayı: Yusuf Yiğit

Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı: Semih Şahin

Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı: Faik Üstün

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan adayı: İbrahim Torun

Bilecik Yenipazar Belediye Başkan adayı: Gönül Kaya

MHP Bilecik Belediye Başkan adayları;

Belediye Başkan Adayı Murat Er

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli

İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayları;

Bilecik Osmaneli: Bekir Torun

Bilecik Pazaryeri : Necmiye Beğen

Bilecik Söğüt: Halil Aydoğdu

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor..

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILDI

Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

BİLECİK

Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

İl Nüfusu: 218.297'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m²'dir. İlde km²'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir. 2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 61 mahalle ve ayrıca 245 köyü vardır.

Şeyh Edebali'nin türbesi buradadır. Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bilecik; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiştiği noktadadır. Şehir en eski bilinen adları "Agrilion" ve "Belekoma"dır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardır.

Bilecik'te Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.