31 Mart 2019 Antalya son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Antalya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Antalya ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Antalya yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır.

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31 MART ANTALYA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Antalya yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Antalya'da 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %36,4 oy oranına, CHP %34,6 oy oranına, MHP %24,3 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Tevfik Türel

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Akaydın

MHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Kemal Çelik

ANTALYA'NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2016 sonu itibarıyla İl Nüfusu: 2.328.555'tir. İlin yüzölçümü 20.177 km²'dir. İlde km²'ye 115 kişi düşmektedir. 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.

Akseki

Aksu

Alanya

Demre

Döşemealtı

Elmalı

Finike

Gazipaşa

Gündoğmuş

İbradı

Kaş

Kemer

Kepez

Konyaaltı

Korkuteli

Kumluca

Manavgat

Muratpaşa

Serik

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Mehmet Tevfik Türel (d. 11 Temmuz 1964, Antalya), Türk siyasetçi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayıolmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM'ye girmiştir. Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

30 Eylül 2012'de AK Parti MKYK'sına seçilmiştir.14 Aralık 2013'te Antalya İl Başkanlığın düzenlediği akşam yemeğinde Başbakan Erdoğan tarafından Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 81 ilde sandık başına gitti. Saat 18:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemi 16:00'da sona erdi.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başlamıştı. Saat 17:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor..

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILDI

Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

ANTALYA ADI NEREDEN GELİYOR

Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side'yi kuşatmıştı. Antalya'nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side'yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir.

40 BİN YIL ÖNCE YAŞAYAN İNSANLAR

Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla; Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma Devleti, hüküm sürmüştür.

OSMANLI DÖNEMİNDE SANCAKTI

Yöre Doğu Roma ya da Türkiye'de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti altındayken, 1207'de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları'nın egemenliğine girdi. Osmanlılar zamanında ise Anadolu eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi ve buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir.