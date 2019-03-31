31 Mart 2019 Ankara son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Ankara 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Ankara ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Ankara yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Kurtuluş savaşı sırasında 1920'de Ankara merkez üs olarak seçildi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. 13 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle başkent ilan edildi

31 MART ANKARA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

Ankara'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. Peki Ankara'da hangi aday önde, Mehmet Özhaseki mi yoksa Mansur Yavaş mı? İşte 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve güncel seçim sonuçları bilgileri...

AK Parti

Mehmet Özhaseki - %48,74

CHP

Mansur Yavaş - %48,37

SP

Mesut Doğan - %0,75

DSP

Haydar Yılmaz - %0,19

31 MART ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Akyurt ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Altındağ ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Ayaş ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Balâ ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Beypazarı ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Çamlıdere ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Çankaya ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Çubuk ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Elmadağ ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Etimesgut ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Evren ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Gölbaşı ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Güdül ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Haymana ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Kahramankazan ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Kalecik ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Keçiören ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Kızılcahamam ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Mamak ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Nallıhan ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Polatlı ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Pursaklar ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Sincan ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Şereflikoçhisar ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Yenimahalle ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Mehmet Özhaseki'den ilk değerlendirme: Keyfimiz yerinde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Sonuçları hızlı hızlı alıyoruz. Sandıklardan ilk çıkanlar gelmeye başladı, doğrusu keyfimiz yerinde." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Zor bir süreci geride bıraktıklarını ve bu süreçte Türkiye'de kanlı, kavgalı bir durumun olmadığını belirten Özhaseki, "Bugün Malatya'da yaşanan olay da keşke olmasaydı. Bu hafif bir gölge düşürdü, o da olmasaydı çok daha keyif içerisinde seçimlere gittiğimizi söyleyebilirdik." diye konuştu.

Ankara adayı olması dolayısıyla özel gayrette bulunduğunu ve bir taraftan da genel merkezdeki görevi itibarıyla tüm Türkiye'deki belediye başkan adaylarını belirlediklerini anımsatan Özhaseki, 3 aylık süre içerisinde Ankara'da fikir, proje ve düşüncelerini paylaşmaya çalıştığını anlattı.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Ankara'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin biyografisi kişisel internet sitesinde şu şekilde yer alıyor:

1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O yıllarda ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal ve eğitim amaçlı faaliyetler yürüten birçok dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük etti, yönetiminde bulundu. Kayseri'de ilk kez hayata geçirilen yoksullar için aşevi projesinin mimarı oldu. Kış mevsiminde fakir ailelere odun ve kömür dağıtımı yapan organizasyonlar gerçekleştirdi. Hayırseverleri bir araya getirerek orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verdi. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini Belediye Başkanı seçildikten sonra belediye imkanları ile daha sistemli ve yaygın hale getirdi.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Belediye Başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren "Bu şehirde ben aç kaldım, ilaçsız kaldım diyen tek insan kalmayacak, Belediye olarak iaşe ve tedavi giderlerini karşılamayı taahhüt ediyoruz." diyerek 'sosyal belediyeciliğin' temellerini attı. Yardımsever işadamlarını harekete geçirerek aşevlerinin iaşesini karşılamalarını sağladı. Semtlere sağlık ocakları kurarak ücretsiz muayene ve ilaç imkanı oluşturdu. Borca batmış, personel maaşlarını bile ödeyemez haldeki belediyeyi kısa sürede borçsuz ve iş yapabilir bir hale getirdi.

Kentsel Dönüşümle ilgili mevzuat altyapısının olmadığı zamanlarda toplu tapuları bireysel tapuya çevirerek eski evleri ıslah edip kentsel dönüşümün ilk temellerini o yıllarda atmış oldu. 'Gecekondu Önleme Bölgesi' uygulaması ile kaçak yapılaşmanın önüne geçerken Türkiye'ye model olacak kentsel dönüşüm uygulamalarını bir bir hayata geçirdi. Şehrin tarihi mahallelerindeki evlerin ıslah ve restorasyonu çalışmalarıyla birlikte kadim mahalleler yöresel mimarileri muhafaza edilerek yeniden gözde ve yaşanabilir muhitler haline getirildi. Kadim mahallelerdeki bu düzenlemeler yerli yabancı turistlerinde ziyaret ettiği, yüksek katma değer üreten mekanlar oldu. Bu çalışmaları ile göz dolduran ÖZHASEKİ, 28 Şubat dönemi yaşanan baskılar nedeniyle boşalan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına 23 Haziran 1998 tarihinde Meclis'te yapılan oylama ile seçildi.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 81 ilde sandık başına gitti. Saat 18:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemi 16:00'da sona erdi.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başlamıştı. Saat 17:00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK'nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK'nın vereceği onayla 21.00'den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor..

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILDI

Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

ANKARA'NIN TARİHİ

Ankara ve çevresinde yapılan arkeoloji kazıları sonucunda tarihi Bronz çağındaki Hatti Uygarlığına kadar gider. Hatta Yontmataş devrinden kalma araç-gereçler ortaya çıkarılmıştır. İsa'dan önce 2000'li yıllarda yöredeki ilk yerleşme merkezinin Anadolu'da ilk siyasal birliği sağlayan Hititler döneminde kurulduğu sanılmaktadır. İ.Ö. VIII. yy'da Frigyalıların eline geçmiş, İ.Ö. VIII. yy'da Frigyalılar Lidyalılara bağımlı hale gelmişler, İ.Ö.547'de Lidya kralının Perslere yenilmesinden sonra da Pers egemenliği başlamıştır. Batı Anadolu'daki Sardeis (Sardes) ile İran'daki Susa kentleri arasında uzanan Kral yolu üstünde yer alan Ankara, Persler döneminde önemli bir konaklama ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

ANKARA'NIN İLK İSMİ NEDİR?

İsa'dan önce üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara'yı başkent yapmıştır. İlin tarihteki ismi "Ankyra"dır. Ankara, İ.Ö.II.yy'da Roma İmparatorluğu'na katılmış ve önemli bir askeri merkez haline gelmiştir.Romalılar döneminde tapınaklar, hamamlar ve hipodrom yapılan (günümüze bu yapıtlardan Augustus tapınağı ile Roma hamamının bir bölümü kalmıştır) kent, Bizans döneminde, (395-1073) kalın bir dış surla çevrildi ve tam bir Ortaçağ kenti görünümü aldı. 1071'de Selçukluların Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'ya girmelerinden sonraki yıllarda Ankara, Bizanslılar ve Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirdi. Selçuklular döneminde Ankara kenti, kalın surlarla çevriliydi ve askeri önemini korumaktaydı; ama ana ulaşım yollarına göre sapa kaldığından ticari önemini yitirmişti.

ANKARA NASIL BAŞKENT OLDU?

Kurtuluş savaşı sırasında 1920'de Ankara merkez üs olarak seçildi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. 13 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle başkent ilan edildi. Sonrasında da 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara bozkırın ortasında çorak bir kasaba görünümündeydi. O günlerde Avrupa'dan şehir mimarları getirilerek bugünkü modern Ankara'nın temelleri atıldı. Prof. Hermann Jansen'in hazırladığı kent planı çerçevesinde imar hareketleri hız kanırken diğer yandan, kamu yönemitinin başlıca kurumları kentte örgütlenmeye başlamıştır.

Nüfus'u 1920'lerde 25.000 dolaylarında olan kent büyümüş ve 1990'lı yıllarda 4 milyona ulaşmıştır.