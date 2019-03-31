31 Mart yerel seçim sonuçları canlı yayın - (ilçe seçim sonuçları parti oy oranları)

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OY VERME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.

OY KULLANIRKEN BU UYARILARA DİKKAT

Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması ve seçmenlerin demokratik haklarını doğru bir şekilde kullanabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:

1-KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN

Oy verme günü sandığa giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan; kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesinden birini yanınıza alın.

2-SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI

Nerede ve kaç no'lu sandıkta oy kullanacağınızı gösteren seçmen bilgi kağıdını da beraberinizde mutlaka götürün.

3-TELEFON, KAMERA YASAK

Oy kabinine girmeden önce cep telefonunuzu ve görüntü kaydeden cihazlarınızı sandık kuruluna bırakmayı unutmayın.

4-DÖRT AYRI PUSULA

Büyükşehir seçmeni olarak oy kullanıyorsanız sandık kurulu tarafından size büyükşehir belediyesi için "beyaz", ilçe belediyesi için "mavi", belediye meclis üyeliği için "sarı" renkte üç ayrı oy pusulası ile bir zarf ve üzerinde "evet" veya "tercih" yazan mühür verilecek. Muhtarlık tercihinizi ise muhtar adayları tarafından hazırlanan pusulayla seçtiğiniz adayın pusulasını zarfa atarak yapacaksınız.